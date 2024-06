Transformando emoções

A Lua entra no signo de Aquário, trazendo um tanto mais de senso gregário e comunitário, assim como necessidade de se analisar as emoções com mais frieza e racionalidade. Todavia, a conjunção a Plutão traz a necessidade de se transformar profundamente este senso de pertencimento e coletividade, assim como transformar as próprias emoções.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você busca agora um senso emocional de pertencimento, amizade, coletividade e interação humana. Todavia, também está transformando profundamente estes temas. Busque ter um olhar mais objetivo para entender o que realmente é seu e o que são imposições, crenças ou ideias do coletivo, mas que não condizem com quem você é. Aprofundamento num senso de fraternidade real, que sabe de seus limites e valores.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Há agora um senso de segurança emocional na carreira, imagem pública e deveres no mundo, tudo isso de forma comunicativa e inovadora. Todavia, você é chamado a transformar tudo isso profundamente. Busque entender se certas estruturações são condizentes com sua essência. Pode existir um senso interno de querer agradar que deve ser questionado. Aprofundamento emocional em como se autorizar e ser dono da própria vida.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções o levam agora para o campo da fé, crenças e visões de mundo. Todavia, também está sendo profundamente questionado neste setor. Algumas visões de mundo, crenças limitantes e princípios podem não condizer com sua realidade profunda e precisam ser transformados. A fé cega deve ser amainada e um senso de abertura ao questionamento vivenciado. Aprofundamento emocional na fé verdadeira e nas possibilidades.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, se encontra com Plutão no seu setor emocional profundo. Aqui você é chamado a reciclar e transformar suas emoções, mas tudo sob um colorido mais objetivo, racional e frio. Questões ligadas à sexualidade, partilha, heranças, bens conjuntos, morte e renascimento são mobilizadas. Busque entender as raízes de carências e dependências, trazendo um senso de troca mais igualitário e na justa medida.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A posição lunar lhe leva a ter mais abertura emocional com os outros e no amor. Todavia, também está transformando este setor profundamente e deve se questionar neste sentido. O senso de segurança na parceria carece de aprofundamento e objetividade. Antigas carências e dependências precisam ser recicladas e que haja afeto real, mas com objetividade, senso de limites e sem jogos de poder com os outros.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Há um senso de segurança emocional em trabalhar, servir, cuidar das rotinas e saúde. Todavia, este setor passa por profundas transformações. Será preciso encarar as mudanças, saindo de automatismos de comportamento ou metodologia. Busque entender como reajustar suas emoções com aprofundamento, mas também objetividade. Conflitos no trabalho ou rotinas lhe pedem questionamento interno.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções lhe trazem necessidade de voltar-se mais para si mesmo e seu senso de poder e criatividade. Todavia, também precisa aprofundar e transformar este terreno. Pode ter deixado de expressar suas vontades em prol de situações externas e outras pessoas, mas deve lapidar suas arestas e aprofundar na coragem e confiança em si mesmo, mas sem perder a objetividade e razão.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A posição lunar lhe leva a um senso de interiorização, lar, família e pertencimento. Todavia, Plutão, seu regente, também se encontra aqui e lhe traz necessidade de quebrar velhas estruturas e transformar suas emoções profundamente. Questionamento de padrões familiares, passados e infantis. Aprofunde no seu senso de amor, mas saiba ter a devida razão e objetividade. Libertação do passado e reciclagem emocional.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você busca agora a segurança que vem do campo mental e intelectual, num fluir de ideias e intuições. Todavia, também passa por profundas transformações neste sentido. Se permita romper com velhas ideias e conceitos, abrindo sua mente para novas possibilidades. A comunicação também precisa que você saia da superfície e entre em contato com temas emocionalmente relevantes, mas sem perder a racionalidade.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A segurança emocional vem agora da vivência do campo material, financeiro, de segurança, prazer e conforto. Todavia, também é um terreno que passa por profundas transformações agora e nos próximos anos. Busque refletir melhor sobre o que são falsas seguranças e onde está seu real valor. Necessidade de desapego dos excessos materiais. Saiba que seu valor está em si mesmo e não em suas posses. Capacidade de aprofundar na relação com o mundo material e prosperidade a partir da transformação emocional.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz à tona suas emoções, subjetividades e capacidade de acolher e amar. Todavia, Plutão também está aqui e lhe pede transformação radical e profunda de si mesmo. Saiba reciclar suas próprias emoções, aprendendo a ser uma base real de segurança e amor para si mesmo. Emoções intensas lhe pedem expressão, mas ao mesmo tempo sob o colorido racional e objetivo de seu signo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas emoções o levam agora para terrenos do subconsciente, espiritualidade, psiquismo e afins. Todavia, Plutão aqui lhe pede profunda transformação de seu psiquismo. Emoções desafiadoras do passado devem ser analisadas com objetividade. Será preciso que você flua com o processo e se permita a transformação emocional. Meditação, oração e magnetismo podem ser excelentes formas de transmutar o veneno emocional em cura.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique