Nos anos 1970, diversos artistas brasileiros cantavam em inglês. Um deles era o sertanejo Chrystian, morto nessa quarta (19/6), aos 67 anos, que na década seguinte formou dupla com o irmão, Ralph.





Era uma pressão da indústria fonográfica que virou moda. Na época, integrar a trilha sonora de uma novela era praticamente certeza de sucesso. Assim, as gravadoras passaram a lançar artistas brasileiros cantando em inglês, porque a teledramaturgia dava preferência para hits estrangeiros.





No final das contas, o objetivo era tocar nas rádios, também dominada pelos sucessos em língua inglesa. Chrystian, por exemplo, cantou "Don't Say Goodbye" na novela "Cavalo de Aço", tema do casal formado por Tarcísio Meira e Glória Menezes, uma produção da TV Globo.





O mesmo ocorria com Fábio Jr., que no início da carreira gravava sob o pseudônimo de Mark Davis. Em 1974, Fábio Jr, usando esse nome estrangeiro, integrou a trilha de "Barba Azul", exibida na TV Tupi.





Leia também: Ralf lamenta morte do irmão Chrystian: 'Não conseguimos nos despedir'

Quando ingressou no mercado sertanejo, ao lado do irmão, Chrystian teve uma presença mais assídua na televisão. Também na Globo, "Saudade" foi incluída em "Pacto de Sangue" e "Minha Gioconda", em parceria com Agnaldo Rayol, esteve em "Rei do Gado", clássico de Benedito Ruy Barbosa.