Nori, um cão de 6 anos, mistura de pastor australiano com poodle, tem encantado a internet com seu “sorriso humano” e feições expressivas. Seus olhos cor de mel e boca rosada se destacam, levando seus tutores a criar uma página no Instagram, que já conta com mais de 20 mil seguidores, para compartilhar fotos dele e de seu irmão Boba, um shih-tzu preto e branco.

Tiffany Ngo, tutora de Nori, relatou ao site The Dodo que as pessoas frequentemente olham duas vezes para o cãozinho devido à sua aparência única. Residente em Seattle, Washington, Nori é conhecido por seus olhares expressivos, que muitos dizem transmitir sabedoria e emoção. As brincadeiras nas redes sociais, onde a página é apresentada como se fosse administrada por Nori, têm aumentado ainda mais a popularidade do cão.

Nori pertence à segunda raça mais inteligente do mundo, conforme o ranking de inteligência canina de Stanley Coren, o que pode explicar a clareza de suas expressões. Ngo acrescentou que Nori até faz cara de nojo quando sente o cheiro do esmalte durante a pintura das unhas. Veja o sorriso de Nori: