A cantora Perlla usou as redes sociais nesta quarta-feira (19/6) para compartilhar um desabafo sobre sua saúde mental. Após realizar uma live no último final de semana em que falava de forma desconexa, Perlla explicou que faz uso de remédios controlados e que está sob acompanhamento médico. Ela revelou que seu estado mental piorou significativamente após a prisão do marido, Patrick Abrahão.

Patrick Abrahão, músico e empresário, foi preso em outubro de 2022 com seu pai, Ivonélio Abrahão da Silva, durante a operação La Casa de Papel, realizada pela Polícia Federal, Receita Federal e Agência Nacional de Mineração.

A operação visava desmantelar um esquema de pirâmide financeira transnacional operando em mais de 80 países. Patrick passou 10 meses preso no Complexo de Gericinó (RJ) e foi solto em agosto do ano passado. Ele ainda enfrenta acusações de operar instituição financeira sem autorização legal, gestão fraudulenta, crime ambiental, lavagem de dinheiro e pertencimento a organização criminosa.





“Domingo, abri uma live e tenho recebido mensagens sobre isso. Foi uma live compartilhando meu coração. Quem me conhece sabe que sou bem reta e direta em tudo que faço, às vezes até demais. Agradeço a cada mensagem recebida, principalmente de preocupação, pois estava claro que não estava em sã consciência”, disse Perlla em sua publicação.





Ela detalhou que a prisão de Patrick teve um grande impacto em sua saúde mental. “O que aconteceu na casa do Patrick mexeu muito comigo. Já tomava medicamentos de 2 miligramas, mas depois do ocorrido passei para doses de 10, 37,5 e 50 miligramas. São quatro remédios no total, receitados pelo meu psiquiatra, indicado pelo meu psicólogo. Uma abordagem como aquela não foi normal, nunca imaginei passar por nada parecido”, desabafou.





Perlla relatou que, com o aumento do tratamento psiquiátrico, conseguiu reduzir a quantidade de medicamentos, mas ainda faz uso de medicações controladas, o que teria causado a confusão mental durante a live. “Foi um alívio me livrar dos dois principais remédios, mas os dois que tomo me deixam na famosa caixinha do nada e, como são controlados, realmente não sabia o que poderia acontecer”, concluiu a cantora.