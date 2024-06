Por Tiê Leal

A Justiça do Rio concedeu o benefício de progressão de pena para Roberto Bussamra, pai de Rafael Bussamra, que atropelou e matou Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, em 2010, no Túnel Acústico na Gávea, Zona Sul do Rio.





Roberto foi condenado por pagar propina a policiais militares que estiveram na cena do crime e evitar a prisão em flagrante do filho Rafael, que dirigia o veículo e também foi condenado.





De acordo com o tribunal de justiça do Rio, a progressão de pena de Roberto Bussamra, do regime semiaberto para aberto foi concedida, após manifestação favorável do Ministério Público, pelo fato do réu ter cumprido um sexto da pena e ter preenchido os requisitos legais conforme a Lei de Execução Penal.

Ele será monitorado por tornozeleira eletrônica e deve ficar em casa no horário das 22h às 6h. Roberto não poderá sair aos sábados, domingos e feriados e deverá comparecer ao juízo trimestralmente para justificar atividades e assinar o boletim de frequência. O réu também não pode se ausentar do estado do Rio de Janeiro sem autorização judicial ou transferir residência sem autorização prévia da Vara de Execuções Penais.

Aberto em 1971, o Túnel Acústico passou a se chamar Túnel Acústico Rafael Mascarenhas em 2013, em homenagem à vítima. O jovem andava de skate com dois amigos de madrugada, quando a via ficava fechada para manutenção. Um carro, no entanto, em alta velocidade o atingiu. O Siena era conduzido por Rafael Bussamra, que fugiu sem prestar socorro. Mascarenhas foi levado com vida ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Com politraumatismos na cabeça, no tórax, nos braços e nas pernas, ele chegou a ser operado, mas morreu.