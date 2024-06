Nesta sexta-feira (14/6), a princesa de Gales usou as redes sociais para falar sobre seu estado de saúde. Em tratamento contra um câncer, Middleton não aparece em público desde março deste ano, quando anunciou a doença.





Na postagem, ela afirmou que "o tratamento está progredindo", mas vai "continuar por mais alguns meses".

Leia mais: Kate Middleton faz primeira aparição pública após revelar câncer

"Estou fazendo bons progressos, mas como qualquer pessoa que esteja fazendo quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins. Naqueles dias ruins você se sente fraco, cansado e tem que ceder ao descanso do corpo. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, você quer aproveitar ao máximo se sentir bem", ressaltou a princesa. "Nos dias em que me sinto bem, é uma alegria participar da vida escolar, dedicar o tempo pessoal às coisas que me dão energia e positividade, além de começar a fazer alguns trabalhos em casa."



Kate Middleton ainda anunciou que fará sua primeira aparição pública neste final de semana, no Troopping the Colour, evento em comemoração ao aniversário do rei Charles III.

"Eu estou ansiosa para participar do Desfile de Aniversário do Rei neste fim de semana com minha família e espero participar de alguns compromissos públicos durante o verão, mas também sabendo que ainda não estou fora de perigo."

"Estou aprendendo a ser paciente, principalmente com a incerteza. Aceitando cada dia como ele vem, ouvindo meu corpo e me permitindo aproveitar esse tempo tão necessário para curar. Muito obrigada por sua compreensão contínua e a todos vocês que corajosamente compartilharam suas histórias comigo", concluiu.