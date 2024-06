Pela primeira vez, os herdeiros de Anderson Leonardo falaram sobre a briga pelo nome da banda Molejo. Em nota divulgada nesta quinta-feira (13), eles afirmam que o grupo não está impedido de continuar usando o nome e que todos, incluindo os herdeiros e os músicos, estão em comum acordo.

Leia: Anderson Leonardo: quem era o artista do Molejo que encantou o Brasil

“Em face das informações recentemente divulgadas acerca de uma possível proibição dos herdeiros do cantor Anderson, proibindo os demais artistas de utilizarem o nome Molejo, vem, os herdeiros a público esclarecer que não há nenhum tipo de briga ou impedimento do grupo continuar utilizando o nome Molejo, todos os envolvidos, tanto artistas quanto herdeiros, estão em comum acordo”, diz o texto.

Entenda a briga pelo nome do Molejo

Pouco mais de um mês após a morte de Anderson Leonardo, vítima de um câncer aos 51 anos no final de abril, herdeiros do cantor e os demais integrantes do grupo começaram a se desentender.

De acordo com relatos divulgados pela imprensa, os músicos notificaram a empresa Molejo Produções e Eventos afirmando que não tinham mais interesse de serem administrados pela empresa de Anderson Leonardo, que agora pertence aos herdeiros do cantor.

Em contrapartida, os herdeiros de Anderson enviaram uma contranotificação aos integrantes do grupo para rebater a primeira notificação. Mesmo com o impasse, o grupo Molejo continuou se apresentando utilizando a marca de Anderson. Foi quando os herdeiros reivindicaram os músicos informando que tinham 24 horas para deixa de usar o nome Molejo.