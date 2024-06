Depois da briga com Neymar, Luana Piovani soltou o verbo contra Cauã Reymond. Na manhã desta quarta-feira (12), a atriz repostou o vídeo de uma notícia onde Cauã teria dito o que uma mulher precisa para namorá-lo.





“Isso é um blefe em forma de boy. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E as palhaças vão lá e gritam: me escolhe, me escolhe”, escreveu Luana.

Na publicação, uma jovem reflete sobre a notícia publicada por Leo Dias. Segundo o colunista, o ator disse que para namorar, a mulher tem que ser caseira que nem ele, malhar, treinar e cuidar da alimentação. Cauã também não gosta de mulher aparecida, que ri alto. Precisa dormir e acordar cedo. Esquece fumar e beber. Ele é totalmente naturalista e as mulheres também tem que ser.







Segundo Leo, Cauã Reymond procura uma mulher que tenha o mesmo perfil que ele. O ator sempre gostou muito de cuidar de si e quer alguém que o acompanhe em sua rotina regrada.