Enquanto algumas celebridades que ele pintou se tornaram mais famosas, outras caíram no esquecimento. Um caso é do ator Kevin Spacey, que foi absolvido de acusações de má conduta sexual, mas perdeu sua popularidade.

SÃO PAULO, SP - Kevin Spacey disse que está quase falido e que vai ser obrigado a vender sua casa. O ator de 64 anos afirmou que sua situação financeira se complicou após os processos de assédio e abuso sexual que ele tem enfrentado.





Spacey deu as declarações em entrevista ao talk show americano Piers Morgan Uncensored, veiculado no YouTube. Ele disse que teve que pagar milhões para advogados, a quem ainda deve dinheiro, para poder se defender na Justiça.





A casa do ator em Baltimore, ele afirmou, está sendo colocada em leilão, pois ele não consegue mais pagar as contas. Spacey disse que não sabe onde vai morar depois que deixar a cidade onde vive desde que começou a rodar a série "House of Cards", da Netflix.





Spacey contou que escapou da falência duas vezes desde que começou a enfrentar as denúncias e a deixar de ser chamado para trabalhos em Hollywood, a partir de 2017. A Netflix o demitiu por quebra de contrato no mesmo ano, após denúncias de comportamentos abusivos e suposto assédio feitas por atores de "House of Cards".





Em julho do ano passado, Spacey foi absolvido na Justiça de nove acusações de crimes sexuais envolvendo quatro homens. A acusação de agressão sexual feita pelo ator Anthony Rapp, relativas a uma festa em 1986, foi julgada sem fundamento há dois anos.