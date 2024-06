Mamma Bruschetta, de 74 anos, foi internada na segunda-feira (10/6), na emergência do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo após se sentir mal.





De acordo com Thiago Nielsen, assessor de comunicação da apresentadora, ela foi diagnosticada com pneumonia depois de uma broncoaspiração (entrada de substâncias estranhas, como alimentos e saliva, na via respiratória).





Na manhã desta terça-feira (11/6), o assessor garantiu que a artista está bem. "Ela está bem. A pneumonia é por aspiração (infecção pulmonar causada pela inalação de secreções da boca, de conteúdo estomacal ou de ambos). Desde que ela fez a cirurgia do câncer no esôfago, em 2019, ela está tendo refluxo".

Apesar do quadro, Thiago disse que a pneumonia de Mamma não apresenta riscos. "Mas a pneumonia dela não é perigosa como a viral ou a bacteriana".