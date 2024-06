Com sotaque carregado, Lorenzo Thompson cantará "Sossego", de Tim Maia, no Rota do Blues beneficente



De várias regiões do Brasil a Chicago, nos Estados Unidos, as pessoas se unem para ajudar as vítimas da catástrofe climática que castiga o Rio Grande do Sul há mais de um mês. Para arrecadar doações, o projeto Rota do Blues vai realizar a edição “SOS Rio Grande do Sul”, neste domingo (9/6), no Underground Black Pub. O lucro será destinado a instituições que prestam auxílio aos atingidos pelas enchentes.



O destaque da noite é Lorenzo Thompson. Natural de Greenwood, no Mississipi, nos Estados Unidos, e criado em Chicago, Mr. Thompson, que prefere não revelar sua idade e diz estar “na casa dos 60”, se apresenta há 18 anos no circuito de blues norte-americano.



Em BH, Lorenzo ou Lo, como gosta de ser chamado, sobe ao palco ao lado da Bruno Marques Band, às 20h30. No repertório, o músico, apaixonado por Tim Maia, arrisca um português carregado de sotaque para interpretar “Que beleza” e “Sossego”, clássicos do artista carioca, que morreu em 1998.



Além dos sucessos brasileiros, o norte-americano canta músicas autorais e interpreta clássicos do blues internacional. “Música cura. Música pode ser um remédio, assim como uma aspirina quando você está com dor de cabeça. Ela pode não resolver os problemas, mas faz com que tudo se acalme, pelo menos por um momento. Mesmo que você esteja passando por muita coisa, por tragédias, ela te mostra que você continua vivo”, afirma Lo.



Figurinha carimbada das edições da Rota do Blues, Lorenzo também estava na apresentação do projeto em Porto Alegre, em 1º de maio, na casa Grezz, e relata como tomou conhecimento da tragédia no Rio Grande do Sul.



“Fiquei sabendo pelas redes sociais. Quando vi, falei: ‘Nossa, eu me apresentei neste clube, que coisa terrível, está tudo devastado’. Depois, meu amigo e produtor Bruno (Marques, idealizador do Rota do Blues) entrou em contato comigo. Estou rezando por todo mundo de lá e espero poder ajudá-los com o show de domingo”, afirma Lorenzo.



Outras atrações

Antes da apresentação do cantor norte-americano, várias atrações passarão pelo palco do Underground. Os portões da casa abrem às 13h e os shows começam às 15h. A banda Soul Much Blues é a primeira a subir ao palco e convida as cantoras Milena de Pádua e Robertinha. Na sequência, às 16h, canta o duo Auder Jr & Osmar Souza.



Seguem a banda de Bauxita, às 16h50; Alexandre da Mata and The Black Dogs, que convidam Guilherme Bizzoto, Alexandre Araújo e Marcos Kaoy, às 17h40; Thunder Blues, às 18h30; e Little Butter, que convida Luciana Periard, Lu Mattos e Hilms, às 19h30.



A exposição “Oldma’s show”, de Renato Velho, artista de Taquara, no Rio Grande do Sul, fica em cartaz simultaneamente aos shows no Underground.



Segundo o produtor Bruno Marques, os artistas que vão se apresentar amanhã em BH não cobraram cachê.



“Esta é a terceira ação que fazemos para ajudar o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, três dias depois da nossa turnê na Grezz, que é recente na capital, a casa inundou e eles perderam praticamente tudo”, afirma.



Cadeia produtiva

Marques informa que não só a Grezz foi afetada pelas chuvas. “Outras casas e os músicos que tocaram com a gente, nossos grandes amigos, também perderam todos os trabalhos que tinham agendado. Foi algo um pouco semelhante ao que aconteceu na pandemia. Operadores de som, produtores, toda a cadeia produtiva, infelizmente, foi afetada.”



A Rota do Blues, que completa 10 anos em 2024, tem como intuito popularizar o gênero musical americano. No Brasil, o projeto já passou por mais de 40 cidades.



“ROTA DO BLUES – SOS RIO GRANDE DO SUL”

Neste domingo (9/6), a partir das 13h, no Underground Black Pub (Av. Itaú, 540 – Dom Cabral). Ingressos: R$ 30 (com copo exclusivo) e R$ 20, à venda pelo site www.centraldoseventos.com.br.

O evento também vai receber doações de alimentos não perecíveis e ração para cães e gatos. Informações: @rotadobluesoficial (Instagram).

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro