A Disney anunciou a data para venda de ingressos da D23 Brasil - Uma Experiência Disney, considerado o maior evento para fãs do estúdio. O encontro será realizado pela primeira vez no Brasil nos dias 8, 9 e 10 de novembro no Transamerica Expo Center, em São Paulo.





A pré-venda acontece entre os dias 10 e 12 de junho, exclusivamente para os clientes de cartões de crédito e débito Bradesco/Visa, que também vão ter 20% de desconto no valor do ingresso. Segundo a Disney, serão válidos cartões emitidos pelo Bradesco, Bradescard, Digio e Next. Durante a venda geral, que começa no dia 14, os clientes terão 10% de desconto.

Os ingressos serão vendidos pelo site d23brasil.com. As entradas custam a partir de R$ 174,95, valor da meia entrada para um dia de evento. Também vai ser possível adquirir o Magic Pass, que permite acesso aos três dias de evento.





Segundo a Disney, a D23 é uma “vitrine emocionante do que há de melhor em narrativa criativa e inovação de toda a The Walt Disney Company”. No evento, haverá áreas interativas com experiências e atividades da Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, ESPN, National Geographic, Disney Parks, Star + e Rádio Disney. O evento contará também com a participação de diversos talentos nacionais e internacionais.





O espaço terá uma megaloja exclusiva, com mais de 600 produtos inéditos de diferentes categorias, como moda, papelaria, publicações e brinquedos. Além disso, também ocorrerão shows e painéis.





A D23 Brasil é uma expansão da experiência realizada desde 2009 pelo fã clube oficial da Disney, chamado de D23. O nome carrega um significado especial: com o “D” representando Disney e o “23” como referência ao ano em que Walt Disney inaugurou seu primeiro estúdio em Hollywood, em 1923.

Preços





Sexta-feira

R$ 174,95 (meia)

R$ 349,90 (inteira)

Sábado

R$ 199,95 (meia)

R$ 399,90 (inteira)

Domingo

R$ 199,95 (meia)

R$ 399,90 (inteira)

Magic Pass

R$ 499,95 (meia)

R$ 999,90 (inteira)