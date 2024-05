Juliana Didone, atriz e natural do Rio Grande do Sul, tem sido alvo de críticas nas redes sociais desde quinta-feira (10) após compartilhar um vídeo sobre as chuvas que assolam o estado. No registro, a artista, de maneira inusitada, se gravou debaixo do chuveiro enquanto fazia um apelo poético por ajuda e empatia às vítimas das enchentes.

O vídeo, que logo se tornou alvo de debates, mostrava Didone fazendo expressões de tristeza e sofrimento enquanto recitava versos como: “No Rio Grande do Sul o povo todo chora. Não é porque a Madonna foi embora, ela fez uma grande doação, empatia é ter coração, mas é que a chuva virou enchente”.

Após a enxurrada de críticas dos internautas, a ex-Malhação optou por remover o vídeo de suas redes sociais, na tentativa de evitar uma continuidade na polêmica.