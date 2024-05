Madonna durante o segundo ensaio, no palco montado na praia de Copacabana, para o show deste sábado à noite

“Vocês entendem?”, perguntou Madonna à multidão, em português, ao cantar “Express yourself” durante ensaio na noite desta sexta-feira (3/5), no palco montado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Usando máscara novamente, como ocorreu na quinta-feira (2/5), a cantora segurava a Bandeira do Brasil em alguns momentos.



A brasileira Pabllo Vittar ensaiou com Madonna e sua filha Mercy James, que toca piano na turnê. Ocupando a areia, a ciclovia e o calçadão, a multidão vibrou ao interagir – mesmo de longe – com Madonna.



Quem ficou pertinho dela foi Lucas Martins, de 12 anos. Ele nunca tinha ouvido falar em Madonna, não conhecia uma canção sequer do repertório da diva pop. Ritmista mirim da Grande Rio, vai se apresentar no show deste sábado (4/5).



“Mãe, ela é maior gente boa. Todo mundo gosta dela”, contou Lucas à mãe, Vanessa Martins, que acompanha o filho na maratona de ensaios no Copacabana Palace.



“Os pais ficam em uma outra sala, mas Lucas e os meninos estão direto com a Madonna, os filhos e os bailarinos. Ele está encantado com todo mundo. Diz que Madonna interage com eles, mas como não sabe inglês, só sorri”, diz Vanessa.

Beleza e fôlego

Lucas elogiou a beleza e, em especial, o fôlego da estrela. “Ele disse que a Madonna não para nos ensaios e também não parece ter 64 anos. Ele foi na internet pesquisar e descobriu a idade dela”, revela a servidora pública.

O menino foi indicado pelo mestre Fafá (Fabrício Machado) para Pretinho da Serrinha, que selecionou adolescentes e jovens para a Escola de Samba Unidos de Madonna.



O espetáculo na noite deste sábado (4/5) encerra a “The celebration tour”, que comemora os 40 anos de carreira da cantora. A temporada estreou em outubro de 2023, com shows em 15 países. O repertório conta com cerca de 30 canções, em duas horas. O público estimado é de 1,5 milhão de pessoas, equivalente ao do réveillon no local.

Santuário pop



A quadra onde ficam o Copacabana Palace e o palco se transformou em uma espécie de santuário vivo em homenagem à Rainha do Pop. Ambulantes vendendo roupas temáticas se misturavam ontem a curiosos e fãs.



Mathew, nova-iorquino de 34 anos e fã da cantora desde os 6, chegou ao Rio na manhã desta sexta-feira e vai embora domingo (5/5).



“Vou ficar livre na natureza, dormindo na praia ou em frente ao hotel”, explicou. Ele assistiu a mais de 20 shows de Madonna – quatro só da “The celebration tour”.

Pela primeira vez, tirou passaporte para sair dos Estados Unidos. Orgulhoso, exibia o retrato que tirou com Madonna anos atrás, durante um show.

Sandra Brea e Zacarias

Fotos da atriz Sandra Bréa e do mineiro Mario Faccio Gonçalves, o trapalhão Zacarias, foram exibidas durante o ensaio de Madonna, na quinta-feira (2/5) à noite, enquanto ela cantava “Live to tell”. Aparece escrito no telão: “Em memória das luzes que perdemos para a Aids”.



Sandra morreu em 2000, aos 47 anos. Revelou ser portadora do vírus HIV em 1993 e sofria de câncer no pulmão. Mauro morreu em março de 1990, aos 56. Oficialmente, a causa foi insuficiência respiratória, mas circularam rumores de que o ator teria Aids. As fotos de Cazuza, Renato Russo e Betinho também foram exibidas. (Redação, Ana Cora Lima e Tito Guedes)

MADONNA



Neste sábado (4/5), na praia de Copacabana. Às 21h45, com transmissão pela TV Globo e Multishow. Na internet, o Globoplay terá sinal aberto. Não será transmitida a apresentação de Diplo, que começa às 20h.