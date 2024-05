Não é montagem! Madonna realmente compartilhou memes brasileiros em seus stories no Instagram. As postagens, feitas nessa quarta-feira (1/5), incluem uma cena da novela “Mulheres apaixonadas”, em que a personagem Heloísa, interpretada por Giulia Gam, se joga no chão. Outro story traz um vídeo de Tulla Luana comemorando com uma garrafa de espumante. Ambos os vídeos ganharam como trilha sonora a música "Faz gostoso", parceria da Rainha do Pop com Anitta. As artistas comemoraram a aparição no Instagram da cantora.



"Heloisa no Instagram da Madonna!!!!", escreveu Giulia Gam nas redes sociais. A atriz também postou a cena original da novela, em que a mulher fazia uma festa na rua pedindo a volta do ex-marido. Madonna não disse, mas a cena talvez faça referência à vigília que os fãs fazem na porta do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, onde ela e sua equipe estão hospedadas.



Já a “web diva” Tulla Luana se disse emocionada. "Meu Deus, a Madonna repostou um meme meu. Estou fora de mim. Eu te amo, Madonna", escreveu, alternando trechos em português e inglês. Ela também publicou outro vídeo, dizendo querer conhecer a Rainha do pop. "O meu direct está bombando. E agora? Estou com vontade de chorar. Quero conhecer a Madonna, mas tem que ser com o aparelho de pressão".

No vídeo compartilhado pela Rainha do Pop, Tulla Luana diz: "Eu estou muito fora de mim, eu estou muito feliz". Além dessas publicações, Madonna também publicou uma imagem do Cristo Redentor vestindo uma camiseta com os dizeres “Brazilians do It better" (“brasileiros fazem melhor", em tradução livre), uma foto do palco montado e uma imagem sua escrita “chamando meus anjos”.



Madonna desembarcou no Rio de Janeiro na segunda-feira (29/4) e fez apenas uma aparição na janela. Ela não acenou para os fãs, que fazem um plantão no local, mas a breve aparição rendeu muitos memes.

A Rainha do Pop aparece nas fotos olhando pela janela com um olhar de desconforto. A cena foi comparada com a novela “Vale tudo”, da TV Globo, e a icônica vilã Odete Roitman (Beatriz Segall).

"Madonna para Odete Roitman no remake de #ValeTudo. 'E eu pensei que alguma coisa tivesse mudado nesse país! Mas é só botar o pé no Galeão, você já começa a sentir esse calor horroroso, gente horrível no caminho, uma gente feia parada esperando uns ônibus caquéticos. O dólar a 300…'", brincou um perfil.