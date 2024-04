Multiartista Glaw Nader participa do Música de Domingo para celebrar o Dia Internacional do Jazz, no Teatro Francisco Nunes

O Dia Internacional do Jazz, comemorado em 28 de abril, ganha sessão especial do Música de Domingo, projeto gratuito no Teatro Francisco Nunes. Às 11h, a multiartista Glaw Nader sobe ao palco com o show “Trama”, projeto de residência artística para mulheres instrumentistas. Glaw interpreta repertório com releituras de artistas negros, como Moacir Santos, Baden Powell, Milton Nascimento, Tânia Maria e Marku Ribas.



“‘Trama’ consiste em desenvolver a linguagem de improvisação, harmonia e arranjo no universo do jazz. Trago para esse estudo um repertório essencialmente brasileiro, porque a gente já tem uma tradição de jazz e música instrumental. Belo Horizonte é uma das capitais que mais respiram música instrumental no Brasil”, afirma a artista.



“Como mulher negra e pesquisadora, falo inclusive da área acadêmica, onde é muito importante fazer a retomada de protagonismo na música preta. O jazz ficou embotado como uma coisa que parece tão elitista, como se ele não fosse música popular. Por isso, trago artistas como a Tânia Maria, negra, que faz jazz de primeiríssima, mas nem tanta gente conhece”, completa.



O trompetista e compositor norte-americano Miles Davis (1926-1991) também está no repertório da manhã de domingo. No respiro da sonoridade negra dos Estados Unidos, a fusão com os ritmos tropicais fez com que o jazz estivesse presente na música popular brasileira.



Assim, Nader ressalta: “Já nos primeiros discos, Milton Nascimento gravou com grandes nomes do jazz, como William Shatner, e depois se apresentou nos principais festivais de jazz do mundo. Então, essa mistura de sonoridades comprova que Milton e Clube da Esquina são música mineira, brasileira e também jazz por causa dos elementos que incorpora”, explica a artista.



Pianista, cantora, compositora, arranjadora e pesquisadora de música na UFMG, todas as facetas de Glaw estarão presentes na apresentação do Música de Domingo. “O jazz não só faz parte da minha performance e do meu trabalho. Antes disso, é uma paixão e também o meu grande objeto de pesquisa”, diz a belo-horizontina.



Glaw Nader explica que, ainda no mestrado, começou a pesquisar sobre o gênero musical por um viés morfológico. “Não tem como falar de jazz como se fosse só música, como se o ambiente histórico-social não fizesse diferença. Uma coisa interfere na outra o tempo todo, então minha pesquisa vem daí. Posso dizer tranquilamente que a ‘Trama’ surge exatamente disso.”



A artista estará acompanhada de banda majoritariamente composta por mulheres instrumentistas e participantes do projeto homônimo ao show, criado em 2023 pela pianista. Dois homens também participarão da performance. Para Nader, a apresentação é uma forma de elevar o protagonismo feminino no universo do jazz brasileiro.





LGBTQUIAPN+ e indígenas

“A gente tem uma cena feminina na música muito grande e marcante, mas ainda extremamente tímida no que diz à música instrumental de jazz. Tem muita mulher instrumentista, mas que não tem contato ou interesse, talvez até por desconhecer o que cabe (no jazz) e também porque esse ambiente não é naturalmente um ambiente amistoso para mulheres, é bastante machista e elitista”, afirma.



Segundo Nader, esta é a primeira big band feminina da cidade. “Quando fiz a ‘Trama’, percebi que pela falta de mulheres, teríamos que contar com a participação de homens algumas vezes. O projeto abraça pessoas que naturalmente não seriam cotadas ou contratadas por grandes bandas tradicionais, somos compostos por mulheres, pessoas LGBTQUIAPN+ e indígenas.”



“TRAMA”



Show de Glaw Nader. Neste domingo (28/4), às 11h, no Teatro Francisco Nunes (Av. Afonso Pena, 1.321 – Centro). Entrada gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos na plataforma Sympla. Informações: (31) 3277-6325.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

OUTRAS ATRAÇÕES





>>> SOLOS DA RUA

Nesta sexta, sábado e domingo (26, 27 e 28/4), às 18h30, o Teatro Marília (Av. Prof. Alfredo Balena, 586 – Santa Efigênia) recebe o Solos da Rua, idealizado pela Cia. Fusion de Danças Urbanas. O projeto consiste em uma série de apresentações protagonizadas por artistas de rua, que terão a oportunidade de apresentar seus trabalhos em performances solo de breaking, krump, locking, popping e hip hop dance, explorando a liberdade de linguagem artística. Os ingressos custam R$ 30 (inteira), à venda pelo Sympla ou na bilheteria do teatro, duas horas antes do início do espetáculo. Informações: (31) 3277-6319.

Cia. Fusion desenvolve em BH trabalho voltado para as danças urbanas Lucas Gregório



>>> CIA. DE DA DANÇA PALÁCIO DAS ARTES

A Cia. de Dança Palácio das Artes apresenta neste sábado (27/4), às 20h, no Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima (Praça Bernardino de Lima – Centro), em Nova Lima, os espetáculos “Poderia ser rosa”, crítico aos assassinatos de mulheres em BH na década de 1990; e “(in)tensões”, compostO por movimentos corporais enunciados por um jogo de palavras. Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos na bilheteria do teatro uma hora antes da apresentação. Informações: (31) 3180-5867.

Em 2023, Cia. Palácio das Artes apresentou "Poderia ser rosa" na Praça da Estação, no Centro de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press



>>> OVERDRIVER DUO

O casal de músicos Evandro Tiburski e Fabi Terada, do Overdriver Duo, chega a Belo Horizonte com a turnê “O amor é a resposta”, nesta sexta (26/4), às 21h, em sessão extra, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes). O espetáculo de performance mescla elementos da música pop, rock e eletrônica em interpretações de hits nacionais e internacionais dos anos 1980 e 1990 e até as décadas atuais. Os ingressos custam R$ 140 (inteira, 3º lote) à venda pelo Sympla.