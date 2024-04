Juninho voltou à rotina de motoboy com o fim do BBB24

Após o fim do BBB 24 (Globo), Juninho contou ter voltado a trabalhar como motoboy. O ex-participante publicou um vídeo no seu Instagram na segunda-feira (22). Na postagem, ele está saindo de casa, com um capacete.

"Vou ali fazer umas entregas e volto para a gente conversar", disse Juninho. Na legenda, ele reforçou. "Segundou com verdades. Mas se for da sua vontade, Deus, seu filho está pronto! Enquanto isso, partiu entregas."





Horas depois, o motoboy publicou um stories comentando a repercussão do vídeo. "Pensei que o Instagram estava louco. Do nada recebi uma notificação. A coisa ganhou uma proporção: a minha volta ao trabalho. Gente, nunca foi diferente."

"Para botar a cara lá no BBB, tive que ter coragem. E para voltar a trabalhar, algo que eu já fazia, gosto e amo, que é andar de moto, não é fácil. Mas eu gosto. Fico muito feliz, é uma profissão honrada e honesta", disse Juninho. Ele agradeceu ainda o carinho e a torcida.