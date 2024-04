A escritora Nádia Gotlib participa de debate e lançamento do livro "Clarice na memória de outros" (Autêntica), além de falar sobre o filme "A paixão segundo G.H", de Luiz Fernando Carvalho, montagem na qual ela contribuiu com sua pesquisa, no Sempre um Papo desta terça-feira (9/4), às 19h30, no Teatro da Biblioteca Pública Estadual, na Praça da Liberdade.

A mediação é de Afonso Borges. “Clarice na memória de outros” é fruto de 40 anos de pesquisa de Gotlib, que registra tais experiências mediante coleção de 65 vozes em torno de Clarice Lispector.

São cartas, entrevistas, poemas e crônicas, entre outros, de pessoas que se relacionaram de alguma forma com a escritora, incluindo familiares, amigos, fãs, jornalistas, artistas plásticos, músicos, diplomatas, atores, escritores, críticos etc. Destaque: em sua maioria textos inéditos.

Nádia Gotlib é pesquisadora dos trabalhos de Lispector. Sobre “A paixão segundo G.H”, a biógrafa abordará sua contribuição para o longa. O filme é adaptado do romance homônimo de Clarice Lispector, publicado em 1964. No livro, G.H. reflete sobre a perda de sua identidade e questiona as convenções sociais que aprisionam o feminino até hoje. Entrada gratuita. Informações: www.sempreumpapo.com.br.