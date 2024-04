Como forma de homenagear o escritor e cartunista Ziraldo, morto no último sábado (6/2), aos 91 anos, de causas naturais, a Globo exibiu “Menino Maluquinho - O filme”, na faixa “Domingo maior”. Com previsão de início às 0h30, após o "Big brother Brasil", internautas criticaram o horário de exibição por ser incompatível com a rotina do público infantil.

Segundo um usuário do X (antigo Twitter), o longa ainda estava sendo exibido próximo às 2h.

“Passar na Sessão da Tarde na segunda, onde o público alvo estaria acordado, não rola né?”, disse.



O longa de 1995 é baseado na obra “O Menino Maluquinho”, de Ziraldo, best-seller publicado em 1980 que vendeu 3 milhões de cópias. Filme e livro acompanham um menino brincalhão que anda por aí com uma panela na cabeça e é mestre em arrumar encrenca. O filme da década de 90 foi protagonizado por Samuel Costa e dirigido por Helvécio Ratton.



Cartunista, escritor e jornalista mineiro, Ziraldo nasceu em 1932, em Caratinga, no Vale do Aço. Aos 17 anos, se mudou para o Rio de Janeiro com o avô, onde publicou seu primeiro cartum na revista A Cigarra. É autor de “Turma do Pererê”, “Uma professora muito maluquinha”, “Diário de Julieta” e outras tantas obras voltadas ao público infantojuvenil.



Ziraldo faleceu enquanto dormia em sua casa no Rio de Janeiro. Familiares, amigos e fãs puderam prestar suas últimas homenagens no domingo (7/4), no Museu de Arte Moderna do Rio. O escritor foi sepultado no mesmo dia no Cemitério João Batista, em Botafogo, Rio de Janeiro.