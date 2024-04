MC Guimê colocou a fila para andar. O funkeiro assumiu neste sábado (30), nas redes sociais, a nova namorada, Fernanda Stroschein.





A nova eleita de Guimê é designer de moda e tem uma loja em Santa Catarina. É o primeiro relacionamento que o funkeiro assume desde que se divorciou de Lexa, em setembro de 2023.





Lexa e Guimê foram casados por cinco anos, mas a relação começou a ruir após o funkeiro ser processado por importunação sexual no BBB 23.





Na época, a cantora ficou ao lado do marido, que foi expulso do reality. Poucos meses depois, no entanto, o casamento chegou ao fim.





Em novembro do ano passado, Lexa assumiu o romance com Ricardo Vianna. Os dois permanecem juntos. Há duas semanas, a cantora se apresentou no BBB 24 e mandou uma indireta para o ex. "Essa casa já me causou tantas emoções", disse.