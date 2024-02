Para revelar sua colaboração com 'Fortnite', Lady Gaga resgatou seu tweet de 2019, em que perguntava o que era o game, com a grafia errada do nome

Se em 2019 Lady Gaga usou suas redes sociais para perguntar o que é “fortnight” (sic), a cantora agora está por dentro de um dos games mais famosos do mundo. Em suas redes sociais, a loira anunciou, nesta terça-feira (20/2) , que fará parte do ‘Fortnite’.





A artista publicou o primeiro teaser de sua skin dentro do battle royale. A imagem mostra a data de 22 de fevereiro, indicando que essa é a data de sua estreia no jogo. A postagem também tem a inscrição do ‘Fortnite Festival’, modo de jogo de ritmo semelhante ao ‘Guitar hero’ hospedado dentro do game original. A segunda temporada do game estreia na próxima quinta-feira (22/2).

Na primeira temporada, o cantor The Weekend colaborou com o jogo. A expectativa é que a Mamãe Monstro tenha sua ação de forma semelhante. Ou seja, Gaga deve ter duas skins, uma na área “passe” e outra na “loja de itens”. Com isso, os jogadores vão poder usar a aparência da cantora no game. Também é esperada uma coletânea com alguns de seus hits.

Lady Gaga ainda deve fazer um show dentro do game. Isso porque ‘Fortnite’ já recebeu vários outros artistas em seus servidores. Sem contar que a cantora gosta de performances experimentais.

Mais do que o anúncio em si, a imagem da skin de Gaga deu esperança de que ela resgataria seu álbum ‘Chromatica’, lançado em 2020. Há os motivos dos anéis de prata, o espartilho esculpido e o que parece ser uma peça de braço que apresenta pontas ao longo do cotovelo - tudo isso muito próximo das imagens e da moda usadas pela cantora na era, que foi “abandonada” por Gaga, segundo os fãs.

Os little monsters também esperam que músicas inéditas sejam lançadas dentro do jogo. Isso porque o perfil oficial do ’Fortnite Festival’ deu a entender que faixas inéditas da artista serão inclusas no game. “Esperamos que você esteja 100% pronto para algumas faixas novas”, disse o perfil em um comentário. Foi o suficiente para que os fãs se agitassem em torno de um possível novo álbum, o sétimo de sua carreira.