15 anos de THE FAME!!! %u26A1%uFE0F%uD83E%uDEA9%uD83D%uDD76%uFE0F



Me lembro de ouvir esse álbum O TEMPO TODO! Sem descanso. 24/7. Nada mais entrava nos meus ouvidos. Lady Gaga foi minha porta de entrada pro mundo pop e até hoje ta no topo do pedestal do meu coração %u2764%uFE0F @ladygaga te amo! pic.twitter.com/boX1ky2HTQ