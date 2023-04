Diretor brasileiro conta que negou trabalho com Lady Gaga: 'Achei ela feia'

A capa do álbum 'The fame' quase foi produzida por um diretor criativo brasileiro (foto: Reprodução)

Você se recusaria a trabalhar com Lady Gaga? Pois foi o que aconteceu com o diretor criativo brasileiro Giovanni Bianco. No podcast ‘Sala de espera’, ele contou que foi convidado para fotografar a capa do primeiro álbum da diva pop, mas declinou ao convite.



O motivo? A aparência de Gaga e sua música diferente. “Lady Gaga me chamou para fazer a capa do primeiro disco dela, e eu recusei porque achei ela feia, não entendi a música dela. Eu cometi esse grande erro”, afirmou.



Ele ainda disse que, naquele momento, acreditava que a cantora precisaria de muito esforço para alcançar os holofotes. “Ela não era a Lady Gaga, era uma menina normal. eu olhei pra ela, não me inspirei. Na música também não tive compreensão. Falei pra ela que não, que não tinha tempo, e ela tinha pouco dinheiro também”, lembrou.

A declaração de Bianco, que já trabalhou com Madonna, Anitta, Ludmilla e Ivete Sangalo, viralizou. E é claro que os “little monsters”, como são chamados os fãs da cantora, não deixaram a declaração por baixo. “Não imagino a capa do ‘The fame’ de outra forma! Obrigado por ter recusado, amore”, disse um perfil no Twitter.

“E hoje a Gaga belíssima e sendo uma das maiores artistas”, apontou outro. “Esse é o tipo de informação que eu levaria pro túmulo e se alguém me expusesse eu negava. JAMAIS contaria isso num podcast”, apontou outro fã.



Mas Giovanni contou que reencontrou Gaga em uma campanha para a grife Versace e o clima foi o melhor possível. “Ela nunca esqueceu. Nós fomos fazer a campanha da Versace e a primeira coisa que ela falou quando a gente se encontrou foi que eu não quis trabalhar com ela. Foi hilário, mas ela é demais, maravilhosa", afirmou o diretor.

‘The fame’ em números

O primeiro álbum de Lady Gaga foi lançado em 2008 e continha grandes hits do início da carreira da cantora, como "Just dance”, “Poker face”, “Paparazzi” e “Love game". Além de lançar a artista ao estrelato, o disco revolucionou o mercado pop, tornando Gaga uma das maiores cantoras do mundo.

‘The fame’ estreou em 17º lugar na Billboard 200, com 24 mil cópias vendidas. Ao longo dos anos, o álbum e a edição especial ‘The fame monster’ chegou ao número de 15 milhões de cópias equivalentes (vendas + streams) em todo o mundo, segundo levantamento de 2020.

Em 2021, a cantora bateu o recorde, colocando seu álbum de estreia por 125 semanas no topo da parada Top dance/ Electronic albums da Billboard.