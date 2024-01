“Desenhos na pele do planeta”, nova exposição do artista visual mineiro Gilberto de Abreu, reúne trabalhos dele e da neta, Luana Cacique, estudante da Escola Guignard. A abertura será neste sábado (20/1), às 11h, na Casa Lima D’Artes.

O mote de avô e neta é a ideia de que o desenho é o início de tudo o que é criado na Terra. “Comecei minha carreira com o desenho, depois fui para a pintura. Desenho é feito com a mão e pintura é mais gestual. Desde que comecei a pintar, um novo universo se abriu para mim. Então, venho trabalhando com a pintura e esporadicamente faço alguns desenhos”, conta Gilberto.

“Quando a Luana se mudou para minha casa por uma temporada, vi os desenhos dela e então surgiu a vontade de trazer de volta essa minha história”, diz. Luana recebeu com surpresa o convite do avô para exporem juntos. “Foi inesperado, mas fiquei muito feliz. Pouco a pouco, fomos encaixando as coisas, criando uma nova relação a partir daquilo que a gente já compartilha”, diz ela.



Detalhe de "Teatro de fantoches", desenho de Gilberto de Abreu Reprodução

Desde pequena, Luana pintava com o avô. “Ele sempre estimulou a minha criatividade. Lembro-me da gente comendo pipoca juntos. Ele pega a pipoca, olha pra mim e pergunta: ‘O que você está vendo aqui?’ A partir disso, nasce o universo de vários desenhos. Sempre carreguei isso comigo”, conta.

O encontro de gerações se dá no universo do desenho. “Abordamos temas parecidos, escritas semelhantes. Muitas vezes, estou com uma palavra, algo na cabeça, e quando revisito o trabalho dele, lá está ela. Parece que realmente compartilhamos um universo invisível, mas que está em comunicação”, revela Luana.

Pintor, ilustrador, desenhista e cenógrafo, Gilberto de Abreu tem 40 anos de carreira. Destacou-se também ao criar capas para discos – a mais famosa delas para “Sol de primavera”, álbum de Beto Guedes.

“DESENHOS NA PELE DO PLANETA”



Exposição de Gilberto de Abreu e Luana Cacique. Abre neste sábado (20/1), das 11h às 17h, na Casa Lima D'Artes (Rua Lima Duarte, 86, Carlos Prates). Até 24/1. Funciona de segunda a sexta, das 14h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Informações: (31) 3462-4324.