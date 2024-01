O mineiro Nelson Cruz é um dos finalistas do Prêmio Hans Christian Andersen, na categoria ilustração, pelo conjunto de sua obra. A premiação é considerada o Nobel de literatura infantojuvenil, a mais importante distinção literária do mundo neste gênero.

Aos 66 anos, Cruz ilustrou os livros “No longe dos Gerais” e “A máquina do mundo”, ambos inspirados em obras de Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade, respectivamente. Em 2021, o ilustrador mineiro ganhou dois Jabutis: de melhor livro infantil e livro do ano, por “Sagatrissuinorana”, com João Luiz Guimarães.

Os outros ilustradores finalistas do prêmio internacional são Cai Gao (China), Iwona Chmielewska (Polônia), Elena Odriozola (Espanha), Sydney Smith (Canadá), e Paloma Valdivia (Chile).

Marina Colasanti lançou mais de 60 livros Agência Riff/reprodução

Marina Colasanti na final

A escritora Marina Colasanti também é finalista do Hans Christian Andersen pelo conjunto de sua obra. Autora de mais de 70 livros, ela coleciona diversos prêmios. Vai concorrer com Heinz Janisch (Áustria), Lee Geum-yi (Coreia do Sul), Bart Moeyaert (Bélgica), Timo Parvela (Finlândia) e Edward van de Vendel (Holanda).

Os selecionados em todas as categorias do Prêmio Hans Christian Andersen foram anunciados pela International Board on Books for Young People (IBBY). Os resultado será divulgado em 8 de abril, na Feira do Livro de Bolonha. O Prêmio Hans Christian Andersen foi criado em 1956.