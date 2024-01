“Telas & Tracks”, primeiro EP da rapper mineira Ohana, será lançado no sábado (20/1) nas plataformas digitais. Com cinco faixas, o trabalho foi produzido pela DJ Pat Manoese, que vai acompanhar Ohana no show de amanhã à noite, no Teatro Espanca!, no Centro de Belo Horizonte.

Nascida em Contagem e residente em BH, Ohana ingressou no hip hop em 2008, trazendo inspirações vindas de sua bisavó, Maria Rosa Cabral, e de suas raízes musicais familiares.

“Para mim, é muito importante reverenciar minhas ancestrais, sem elas eu não estaria aqui. Sou a realização do sonho da minha bisavó, Maria Rosa Cabral, e da minha avó, Neuza Antônia Cabral. Essa musicalidade, o desejo de fazer, a maneira como me expresso na música, de ser uma pessoa preta, mulher preta lésbica e dona da sua história, tudo isso vem dessas duas mulheres que são grandes inspirações para mim”, diz Ohana.

Atuante desde 2008, ela integrou grupos e coletivos, participando de trabalhos de artistas relevantes da cena mineira. Entre eles está o álbum “História do mundo”, do cantor e compositor Sérgio Pererê. Ohana também assinou uma faixa da trilha sonora do premiado filme mineiro “Marte Um”. Além disso, trabalha como produtora cultural há 15 anos.

Grito de força

O EP aborda temas caros à identidade de Ohana. É o caso da faixa “Future is female”, produzida pelo DJ Enecê. Ode ao empoderamento feminino, a canção é um grito de força – resistência ao patriarcado, racismo, LGBTQIAPfobia e a toda e qualquer discriminação ou violência. O álbum conta com a participação especial da rapper, cantora e compositora Paula Ituassú.

“Na minha música, fica muito clara a minha história. Quem é Ohana dentro do hip hop, enquanto mulher preta, mulher de Contagem, mulher lésbica. Todas essas questões que construo como meu alicerce são parte da narrativa”, diz.

O álbum é resultado de um processo de construção de quatro anos. Inicialmente, ele seria lançado em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia. A sonoridade das faixas transita entre vertentes da música negra, trazendo influências de Jorge Ben Jor, Youn, Tássia Reis, Jill Scott e Erykah Badu.

Samba, neo-soul, MPB e funk influenciaram Ohana desde a infância. “Muitas das minhas referências vão além da música em si. Como a Erykah Badu, que é uma diva, uma referência no canto, mas também referência enquanto mulher preta na música e na expressão artística”, conta Ohana.

OHANA



Lançamento do EP “Telas & Tracks”. Neste sábado (20/1), às 19h, no Teatro Espanca! (Rua Aarão Reis, 542, Centro). Entrada franca.

Informações: (31) 3657-7349.



