Panic! At the Disco

A banda Panic! At the Disco tem os fãs mais tristes do mundo, segundo uma pesquisa feita pela Preply, uma plataforma de aulas de idioma online. O site divulgou um ranking de 92 artistas e grupos musicais que deixam os fãs mais tristes, com base em mais de 200 mil postagens no Reddit.

A banda americana Panic! At the Disco, comandada por Brendon Urie, anunciou, em janeiro de 2023, o fim de suas atividades. Mas esse não é o motivo para o grupo liderar a lista. O que acontece é que as músicas causam muitas emoções e acabam levando os fãs a sentirem uma tristeza que combina com as letras ou as melodias. “As músicas evocam sentimentos de arrependimento e as letras discutem momentos melancólicos com os quais todos podem se identificar, como um capítulo da vida chegando ao fim”, justificou Sylvia Johnson, diretora de metodologia da Preply.

O segundo e terceiro lugares na lista são ocupados por Linkin Park e Metallica, respectivamente. “Às vezes, a vida real dos artistas enquadra a sua música, o que aumenta a tristeza das suas canções para os seus fãs. Por exemplo, o vocalista do Linkin Park, Chester Bennington, escreveu a dor nas músicas que escreveu, que resultou dos desafios de saúde mental que ele enfrentou. Essa dor pode ressoar em pessoas que lutam com os mesmos problemas”, diz a publicação.

Algo parecido acontece com Nirvana, que divide a terceira colocação com o Metallica. Já Britney Spears é a grande surpresa da lista, aparecendo em quinto lugar. Apesar de a Princesinha do Pop ter muitas músicas animadas e mais dançantes, algumas faixas são mais pessoais, abordando sua vida que foi exposta nas mídias desde muito cedo e, por isso, acabam tocando o coração de seus fãs.

O fenômeno também explicaria a inclusão de nomes como Halsey e Madonna na lista. A presença da jovem de 29 anos no ranking também é explicada pela voz da cantora. “Halsey canta em 'cursiva', que tem um som agudo, quase agudo, que provoca tristeza nos corações de seus fãs”, diz o estudo.

A lista dos 10 artistas com fãs mais tristes conta ainda com a banda My Chemical Romance, o maior grupo do pós-punk do mundo, dividindo a posição da lista com Avicii, DJ morto em 2018, e John Mayer, conhecido por suas baladas românticas. .

Bandas que possuem os fãs mais tristes



1. Panic! At the Disco

2. Linkin Park

3. Metallica e Nirvana

5. Britney Spears

6. Halsey

7. Madonna

8. Lil Nas X

9. SZA

10. Avicii, John Mayer e My Chemical Romance



Os mais felizes

O estudo também mostrou que alguns artistas causam o efeito contrário nos fãs, deixando-os mais felizes ao ouvirem suas músicas. A lista é liderada por Ed Sheeran, seguida pelo grupo U2. “Músicos que deixam seus fãs mais felizes com sua música animada. O uso de metáforas que conectam os fãs a momentos alegres e despreocupados da vida torna as músicas particularmente identificáveis”, diz a mensagem.

O ranking tem o grupo de k-pop BlackPink em terceiro lugar. Em seguida, está a banda The Killers. Beyoncé, Selena Gomez e Harry Styles também estão na lista. O grupo de k-pop BTS vem na oitava posição. Daft Punk é o nono lugar.

A cantora Ariana Grande e a banda Talking Heads encerram o ranking, dividindo a décima posição.

Bandas que possuem os fãs mais felizes



1. Ed Sheeran

2. U2

3. BlackPink

4. The Killers

5. Beyoncé

6. Selena Gomez

7. Harry Styles

8. BTS

9. Daft Punk

10. Ariana Grande e Talking Heads

Músicas que evocam amor e raiva

Além de alegria e tristeza, o estudo também analisou que outras emoções que as músicas provocam nos fãs. Quando o assunto é despertar a raiva, as rappers Cardi B e Megan Thee Stallion lideram a lista. “Estas mulheres falam uma nova linguagem na cena do rap dominada pelos homens, com a sua abordagem aos papéis das mulheres na sala de reuniões e na cama”, diz o site.

Por outro lado, cantoras cheias de atitude como Katy Perry, Selena Gomez e Ariana Grande foram classificadas como as artistas que despertam menos raiva. Os roqueiros são normalmente associados à raiva, mas apenas duas bandas de rock chegaram ao top 10: Guns N’ Roses e Metallica, na sexta e sétima colocação, respectivamente..

Já para falar de amor, as mulheres tendem a se comunicar por meio de canções melhor do que os homens. Os 10 principais artistas que fazem seus fãs se sentirem mais amorosos são todos ocupados por mulheres, e Demi Lovato, Katy Perry e Dua Lipa conquistaram os primeiros lugares. Os músicos masculinos, por outro lado, estão entre os dez principais artistas que não fazem os fãs sentirem amor.