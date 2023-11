A vida de Betinho, o irmão do Henfil, agora vira série

Uma série para não esquecer Betinho. Foi assim que Daniel de Souza, o filho, e Julio Andrade, protagonista e diretor da produção, definiram o próximo lançamento do Globoplay: "Betinho: No Fio da Navalha", em evento de lançamento da série na noite desta terça-feira (28), no Rio de Janeiro.

"Essa é a história de um brasileiro que tinha a utopia de um Brasil justo e solidário", começou o ator bastante emocionado, por causa da morte do sogro. "Betinho foi um personagem me levou a lugares que eu nunca tinha percorrido antes como ator. Também me fez enxergar o Brasil dos invisíveis".

"Apesar de uma história com muitos momentos tristes, essa é uma série de esperança e da luta de um brasileiro pela sua gente", comentou Daniel.

O documental biográfico estreia dia 1 de dezembro. Criada por José Junior e com direção geral de Lipe Binder, a produção tem oito episódios, retrata a luta de Herbert de Souza pelas causas sociais, em especial o combate à AIDS e à fome, e resgata momentos da vida do sociólogo entre os anos 1960 e 1990.

"Fui impactado por um homem que parecia um super-herói. Betinho tinha um corpo muito frágil e, ao mesmo tempo, uma espécie de armadura de um samurai. Dificilmente eu seria quem eu sou se não tivesse sido impactado pelo Betinho", destacou José Júnior, showrunner da produção.