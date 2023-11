Regido por Hernán Sánchez, o Coral Lírico de Minas Gerais apresenta o concerto gratuito “Noites líricas”, nesta quarta (29/11) e quinta (30/11), às 18h, no Palácio da Liberdade, com a proposta de interagir com a plateia. “As paredes dos salões se tornam parte da cena. O público fica ali não somente como espectador, olhando o coral e as cenas de ‘La Traviata’, mas se sente parte da obra, pois, na verdade, fica dentro dela”, explica o maestro.

Além de “La Traviata”, de Giuseppe Verdi, o coro interpretará trechos de “Norma”, de Vincenzo Bellini. Atuarão como solistas a soprano Lilian Assumpção, a mezzo-soprano Bárbara Brasil, os tenores Marcelo Salomão, Wagner Soares de Oliveira, os barítonos Pedro Vianna e Filipe Santos e os baixo-barítonos Cristiano Rocha e André Fernando. Haverá participação especial da soprano mineira Eliseth Gomes.



INGRESSOS LIMITADOS

Sánchez ressalta que os dois concertos serão os mesmos apresentados no Palácio da Liberdade em setembro. "O público gostou muito do espetáculo, por isso direção achou legal reapresentar o concerto. No Palácio da Liberdade, a plateia não é grande, porque os salões de lá são menores, mas é como se ficássemos no palco. Eles têm um regime muito severo quanto à quantidade de pessoas em cada andar. Por isso, os ingressos são limitados”, comenta Sánchez. São 60 lugares.

O Coral Lírico conta com 60 a 65 integrantes, dependendo do espetáculo. Para as apresentações de hoje e amanhã, 30 farão parte do primeiro ato e outros 30 do segundo, explica o regente Sánchez.

“A soprano Eliseth Gomes abrirá novamente o concerto. Vale ressaltar quee o Palácio das Artes tem patrimônio de figurinos importante e teremos um maravilhoso para o espetáculo ‘La Traviata’. Outra coisa importante é o valor humano, porque todos os sete solistas são do Coral Lírico, o que muito importante para nós”, ressalta.

Sánchez informa que o coral apresentará “Noites líricas” novamente acompanhado do pianista Fred Natalino.

“NOITES LÍRICAS”

Com Coral Lírico de Minas Gerais, sob a regência do maestro Hernán Sánchez. Nesta quarta (29/11) e quinta (30/11), às 18h, no Palácio da Liberdade, na Praça da Liberdade. Entrada gratuita, com retirada de ingressos a partir das 12h do dia do concerto pelo site www.sympla.com.br. Lotação: 60 lugares/dia.

CLUBE DA ESQUINA NO CEFART

Os alunos do Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart) da Fundação Clóvis Salgado realizam concerto especial e gratuito, nesta quarta-feira (29/11), às 20h, com releituras de clássicos do Clube da Esquina, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro). “Novas esquinas” marca a apresentação de fim de ano da Escola de Música do Cefart, com 70 estudantes. No repertório, destaque para “O trem azul”, “Caçador de mim”, “Bailes da vida” e “Maria, Maria”. Informações: (31) 3236-7400 ou www.fcs.mg.gov.br.