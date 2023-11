A tão aguardada retrospectiva do Spotify de 2023 foi liberada na manhã desta quarta-feira (29/11) e animou os ouvintes. Lançada todo final de novembro ou início de dezembro desde 2016, a ferramenta “Wrapped” reúne os principais artistas que você ouviu ao longo do ano, além de podcasts e gêneros musicais.

O recurso está disponível na plataforma de streaming para dispositivos Android e iOs. Assim como nos anos anteriores, é possível ter acesso à retrospectiva diretamente no aplicativo ou logando a conta no site do Spotify, então é só clicar no card "Sua Retrospectiva 2023", na página inicial, ou na aba "Retrospectiva", no menu localizado na parte superior da tela. Com listas interativas, você consegue ter um panorama de quanto minutos de música e de podcasts ouviu em 2023.

O aplicativo também permite que os usuários compartilhem seus resultados nas redes sociais em formato de “stories”. Além de nostalgia, a retrospectiva proporciona aos ouvintes um momento de troca, pois através do compartilhamento nas redes sociais é possível ver as retrospectivas de outras pessoas.

Neste ano, o Spotify ainda contou com a presença de artistas como Marina Sena, Luísa Sonza, Jungkook, do BTS, e Louis Tomlinson para mandar um recado aos fãs. Alguns dos cantores deixaram mensagens de agradecimento ao final da sessão “artista mais ouvido”.

Leia: Spotify aumenta preços dos planos de assinatura no Brasil



Nas redes sociais, a retrospectiva já vinha sendo comentada há algum tempo por internautas. A hashtag “Spotify Wrapped” ficou entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) na manhã de hoje. Isso porque, além do compartilhamento de suas retrospectivas, usuários aproveitaram para criar memes sobre os próprios gostos.

Confira algumas reações:



Eu tentando justificar as músicas e os artistas na minha retrospectiva do Spotify #SpotifyWrapped



pic.twitter.com/UJqvzWBzyr — Di Gomes • ???? (@DicGomess) November 29, 2023

fala mal da taylor no twitter mas agora tá com vergonha de postar o top 5 do #SpotifyWrapped pq vai mostrar pra todo mundo q na vdd é um fã encubado pic.twitter.com/3ppwSHSBpf — TEO | THE ERAS TOUR BR ? (@teoswift13) November 29, 2023

a ariana nem pra fazer um videozinho pro #SpotifyWrapped que ódio, a gente só perde mesmo pic.twitter.com/cBTfvlWcs3 — jão (@jaogrrr) November 29, 2023

Eu quando vi a Taylor Swift mandando um beijo para mim no #SpotifyWrapped pic.twitter.com/igTRLAswLm — ‎? (@evermorer) November 29, 2023