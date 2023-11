Após a demissão de Melissa Barrera, protagonista da nova encarnação da franquia "Pânico", por postar nas redes sociais um comentário visto como controverso sobre a guerra entre Israel e o Hamas, Noah Schnapp teve seu nome envolvido de novo na polêmica sobre o conflito no Oriente Médio.

O intérprete do personagem de Will Byers em "Stranger Things" tem sido acusado de compartilhar publicações ofensivas à Palestina e apoiando a soberania de Israel. Os posts foram bastante criticados por parte dos fãs da série e nas redes sociais, e vem crescendo uma mobilização para boicotar a última temporada da série, prevista para estrear em 2025.

Schnapp expressou apoio a Israel curtindo publicações xenofóbicas e racistas no Instagram, zombando da população palestina. Em um vídeo divulgado na plataforma, o ator e seus amigos exibem adesivos com a frase "sionismo é sexy".

O sionismo é o movimento que defende a criação de um Estado judeu independente e a manutenção de Israel. Algumas pessoas interpretaram o adesivo que menciona o movimento como um deboche. Há quem associe o sionismo a uma política colonizadora e racista, por causa da relação de Israel com a Palestina na região.

No mês passado, Noah Schnapp publicou um texto em seu Instagram em que critica seguidores que celebraram os ataques do grupo terrorista Hamas e diminuíram a importância das mortes de israelenses. "Como um americano judeu, estou com medo. Com medo pelos meus irmãos e irmãs em Israel, que foram atacados sem sentido pelo Hamas. Estou verdadeiramente desolado ao ver os assassinatos brutais de crianças inocentes, mulheres e soldados lutando para se defender", escreveu.

crazy how noah schnapp can do all this and face no repercussions while melissa barrera on the other hand gets fired for speaking up for what is right… pic.twitter.com/UvItIL54bl — yee yee (@yeeyeee06) November 22, 2023

When Noah Schnapp distributes "Zionism is sexy" stickers, Amy Schumer calls all Palestinians rapist and Jamie Lee Curtis deletes the picture of Palestinian children that she posted thinking were Israeli w/o scrutiny but Palestinian celebrities have to issue statements like this.. pic.twitter.com/1qEzGL8e62 — #17 (@lamessista) November 28, 2023