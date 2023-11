O ator Noah Schnapp, de 19 anos, apareceu em stories zombando do grupo islâmico Hamas neste domingo (12/11). Conhecido por interpretar o jovem Will Byers na série americana 'Stranger Things', Noah participou de vídeo se divertindo com amigos enquanto exibem adesivos com os escritos “Sionismo é Sexy” e “Hamas é o ISIS”.

Além dos posts feitos nas redes sociais de amigos neste fim de semana, o ator, que também é judeu, já se manifestou abertamente sobre o conflito em Israel. No dia 11 de outubro ele publicou um texto em seu Instagram defendendo o Estado de Israel e condenando o grupo Hamas.

“Ou você está com Israel ou você apoia o terrorismo. Não deveria ser uma escolha difícil. Você deveria se envergonhar”, escreveu.

Na rede social X, antigo Twitter, os internautas criticaram principalmente os dizeres nos adesivos, que fazem comparação entre o Hamas e o grupo terrorista do Estado Islâmico (ISIS) e citam o movimento Sionista, como “sexy”. O sionismo é a base político-ideológica de defesa de um estado próprio para os júdeus.

Usuários condenaram brutalmente as manifestações do ator e comentaram sobre como Noah estaria assassinando sua carreira. Comentários como “Que descanse em paz…” e “Meio que a carreira dele acabou, né?” repercutiram sobre as atitudes polêmicas.

A quinta e última temporada de 'Stranger Things' é esperada para 2024. Internautas preveem ainda um possível comprometimento do sucesso da estreia devido às declarações de Noah Schnapp.

Confira o vídeo:

Noah Schnapp handing out “Hamas is Isis” and “Zionism is sexy” stickers pic.twitter.com/PXVHC80Jmt — lexie (@gomezquality) November 13, 2023

* Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria