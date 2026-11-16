Eu queria isso antes de entrar em promoção?

Acredito que a maioria de nós já comprou por impulso. Entramos na loja em busca de um produto específico e, ao final, acabamos levando mais ítens, muitas vezes, simplesmente porque estavam em promoção. No impulso, somos tentados a acreditar que faremos economia no futuro se comprarmos algo de que, até então, nem sentíamos falta. Com novembro chegando em sua metade, multiplicam-se as promoções de Black Friday, que nos prometem descontos nunca vistos.



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Mas vocês já pararam para pensar que a economia que fazemos quando compramos algo de que não precisamos, apenas porque está mais barato do que o habitual, pode não compensar o gasto adicional?

Ao contrário, essa sensação de economia pode nos levar a gastar ainda mais do que o habitual. Um experimento, publicado em 2002 no Journal of Marketing Research, demonstrou que os consumidores que receberam cupons promocionais inesperados durante as compras tenderam a fazer mais compras não planejadas. E o mais interessante que a pesquisa mostrou é que os gastos adicionais superaram o valor do desconto. A conclusão foi a de que a promoção, que reduziu o preço de um produto, acabou estimulando a compra de outros produtos.

Em seu livro “A arte de amar”, Erich Fromm observa que o capitalismo moderno precisa de pessoas que “queiram consumir cada vez mais” e cujos gostos possam ser influenciados e previstos pelo mercado.

Nesse sentido, para que o consumo siga crescendo, é imperioso que sintamos vontade de comprar, ainda que a compra não se justifique diante de nossas reais necessidades. Ele alerta que, na vida cotidiana, rotineiramente, nos sentimos livres e independentes, todavia, nos deixamos conduzir pelo mercado.

Voltemos à loja. Acreditamos que somos nós que avaliamos o desconto e decidimos levar para casa. De fato, podemos até feito uma compra vantajosa, mas em que momento começamos a querer aquilo? Pensem comigo: antes de entrar na loja, o objeto sequer fazia parte dos nossos planos.

No entanto, bastaram alguns minutos diante da oferta para que já logo imaginássemos uma utilidade para ele, seja em casa, seja para uma ocasião especial, que nem sabemos se acontecerá. A vontade que levou à compra é nossa, e não há dúvida disso, contudo, é preciso que nos perguntemos quanto dessa escolha se deve a uma real necessidade ou a uma compra impulsiva, que só aconteceu em razão do desconto e da sedução do mercado.

Se não ficarmos atentos, o consumo irrefletido nos leva a comprar coisas de que não precisamos simplesmente por serem baratas. E, nessa toada, a encomenda chega, abrimos a embalagem, experimentamos o produto e ficamos contentes com a compra. Contudo, pouco depois, aquele objeto se incorpora à nossa rotina e outra oferta passa a tomar conta do nosso desejo.

Nessa roda que nunca cessa, quando a novidade da compra passa, buscamos a próxima compra para renová-la. O interessante é que, se esse movimento se repete, podemos começar a destinar parte considerável do nosso tempo esperando pela nova oportunidade. O risco é que, aos poucos, comprar se torne uma maneira habitual de buscar satisfação.

Com a Black Friday batendo às nossas portas, quem sabe não devemos nos perguntar sobre as compras feitas no ano passado. Onde elas estão? Quanto uso fizemos de algo que, diante do desconto, nos pareceu tão necessário?

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Pode ser que a resposta nos surpreenda. Se entre a oferta e a confirmação da compra encontramos muitas razões para levar o produto, vale agora dedicar um tempo para examinar como essas razões surgiram. Antes de fechar o próximo carrinho, gostaria de conseguir responder com sinceridade à pergunta que dá título ao texto: eu queria isso antes de entrar em promoção?

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.