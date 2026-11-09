Por que encontrar outro nome para a velhice?

Assim que Lula foi reeleito presidente da república, surgiu a notícia de que ele pretendia criar um “Ministério do Idoso”. A ideia ainda está em fase de estudos, mas a notícia deve ser recebida com alegria pelas pessoas idosas e pela população em geral, já que quase todos reconhecemos a situação de vulnerabilidade extrema em que muitas dessas pessoas vivem.



Apesar do alvoroço, o que me chamou mesmo a atenção foi algo diverso, que gostaria de compartilhar. O coordenador de campanha do presidente, Marco Aurélio de Carvalho, em entrevista ao Portal Viva, ao explicar a nova proposta, afirmou que Lula havia ficado extremamente comovido com os idosos sendo carregados para as urnas. No entanto, em sua entrevista, em vez de ser direto na linguagem ao se referir às pessoas idosas, preferiu usar o eufemismo “melhor idade”.



E, em relação ao novo ministério, os eufemismos não pararam por aí. Renato Veras, que dirige o Núcleo do Envelhecimento Humano da UERJ e, segundo fontes, está em diálogo com o governo federal, propôs que a nova pasta fosse chamada de Ministério da Longevidade. Segundo ele, o novo nome seria capaz de traduzir a vitória de 20 ou 30 anos a mais de vida conquistados pela população brasileira nos últimos tempos. Assim pensada, a longevidade descreveria uma conquista, não uma condição.



No mesmo sentido, em , uma carta escrita pelo “Coletivo pelo Ministério da Longevidade”, assinada por diversos especialistas das mais diferentes áreas, pede que o governo redefina o escopo da pasta e retire a palavra “idoso” do nome da pasta. Segundo defenderam, o termo reforça o etarismo, que a Década do Desenvolvimento Saudável da OMS busca combater.



Se olharmos para a recente história da sociedade brasileira, veremos, ainda, que a palavra “velho” já foi trocada pela palavra “idoso”; do mesmo modo que, “terceira idade” virou “melhor idade”. Em 2022, a Lei n. 14.423 trocou “idoso” por “pessoa idosa” em todo o Estatuto. Agora, a proposta é “longevidade”. A questão que se coloca é que, se a simples troca da nomenclatura resolvesse o problema do preconceito em relação aos velhos, a primeira troca já teria bastado.



Todos sabemos que o problema real não é de nomenclatura, mas de educação para a diversidade e para a finitude da vida. A palavra não tem que parar de ser usada para evitar o etarismo. É o preconceito que tem que cessar. E o preconceito contra os velhos, convenhamos, não desaparece com a simples troca da palavra usada. É preciso transformar nossa relação com a velhice.



Simone de Beauvoir, em seu magnífico livro A Velhice, observava que a velhice surge aos olhos da sociedade como “uma espécie de segredo vergonhoso” do qual é indecente falar. Muitas pessoas repetiam que a velhice era uma coisa que não existia. O que havia eram pessoas menos jovens que outras. Tudo numa tentativa clara, segundo a autora, de negarmos os velhos que haveremos de ser. O que ela nos mostra no livro é que o preconceito em relação aos velhos não é algo novo, ao contrário, ele é arraigado na história das nossas sociedades. E seu combate, obviamente, demanda muito mais que a simples troca de nomenclatura.



Para fazer frente ao problema poderíamos começar com uma campanha de conscientização, na qual todos fossem convidados a refletir sobre a nossa vulnerabilidade essencial, que a velhice e a morte nos ajudam tanto a reconhecer. Se conseguíssemos sinceramente projetar nossa própria fragilidade, creio eu, muito do preconceito se diluiria, pois veríamos nossa responsabilidade para com o bem-estar daqueles que já habitam esse mundo há mais tempo que nós. Isso exige uma profunda transformação, que só é possível por meio da educação.



Voltando ao ministério, se foi justamente a imagem de pessoas idosas sendo carregadas até as urnas que comoveu o presidente, segundo relatou o coordenador de campanha, que sejam então elas a orientar não somente o nome, mas também as políticas públicas dali advindas. O preconceito que precisamos evitar é a ideia de que, para reconhecer o valor de alguém, temos que evitar dizer que essa pessoa é velha.





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