A Copa do Mundo dos drinques: quem levanta a taça?

Túlio D’angelo é advogado e empresário. Já ocupou relevantes cargos na administração pública e privada. Optou pelo ramo da coquetelaria e alimentação e hoje está à frente do Bar Palito e do Chopp Bolacha. Também é o curador da Galeria São Vicente, na Praç

A Copa do Mundo tem uma capacidade curiosa de transformar qualquer assunto em disputa. Durante alguns dias, todo o país vira uma seleção, toda conversa vira comparação e todo torcedor vira especialista. Então resolvi fazer uma provocação: se existisse uma Copa do Mundo dos drinques, quem seria campeão? A resposta seria tão polêmica quanto uma decisão por pênaltis.

Na coquetelaria, assim como no futebol, não basta ter tradição. É preciso ter identidade. Alguns países revelaram grandes jogadores, outros criaram verdadeiras escolas. E, no copo, existe uma diferença enorme entre uma bebida famosa e uma bebida que representa uma cultura.

Os Estados Unidos chegariam com uma seleção pesada. Afinal, grande parte da coquetelaria moderna nasceu e se organizou por lá. Foi no balcão americano que muitos dos clássicos que conhecemos ganharam forma: Old Fashioned, Manhattan, Whiskey Sour. Uma escola baseada em técnica, proporção e respeito pelo ingrediente. O americano tem uma característica interessante: ele transforma simplicidade em desafio. Um Old Fashioned parece apenas uísque, açúcar e bitter. Mas justamente por ter poucos elementos, qualquer erro aparece. Não existe maquiagem. Não existe ingrediente escondendo falha.

O México entraria como um dos favoritos. Talvez seja um dos países que melhor entende a relação entre bebida e identidade. Tequila e mezcal não são apenas destilados, são território engarrafado. São história, agricultura e tradição. A Margarita é quase uma aula de coquetelaria. Tequila, limão e licor de laranja. Nada sobra, nada falta. Um drinque que atravessou fronteiras justamente porque encontrou algo raro: personalidade.

A Inglaterra viria forte também. O gin, que passou por uma revolução nos últimos anos, colocou o país novamente no centro da conversa mundial. A Gin Tônica mostra algo importante: um drinque não precisa ser complexo para ser sofisticado. Às vezes, a maior inteligência está em saber o que não colocar.

A América Latina entraria com uma seleção cheia de criatividade. O Peru tem o Pisco Sour, Cuba tem o Daiquiri e o Mojito. A Argentina tem sua relação profunda com vinho e vermute. São países onde beber nunca foi apenas consumir álcool, mas sentar, conversar e dividir tempo.

E o Brasil? O Brasil talvez seja aquele jogador que todo mundo sabe que tem talento, mas ainda não explorou todo o potencial. A cachaça é uma joia nacional. Um destilado único no mundo, com centenas de possibilidades. A caipirinha, talvez o maior clássico brasileiro, prova que nossa força está justamente na simplicidade. Fruta, açúcar, gelo e cachaça. Poucos ingredientes, mas uma identidade impossível de copiar.

Mas se eu tivesse que escolher um campeão dessa Copa, meu voto iria para o México. Não apenas pela Margarita, mas pela coerência. O país conseguiu transformar seus destilados em patrimônio cultural. A tequila não é apenas uma bebida para fazer festa. Existe uma história por trás da garrafa, existe território, existe respeito pelo ingrediente. E isso é algo que a coquetelaria moderna busca cada vez mais: verdade.

O mundo está cheio de drinques feitos para fotografia, cheios de elementos e apresentações impressionantes, mas que não dizem nada. O México faz o caminho contrário. Parte da tradição e deixa a técnica trabalhar. Talvez seja justamente por isso que a Margarita continua tão atual. Ela não tenta parecer moderna. Ela simplesmente é boa.

Um bom coquetel é como uma grande seleção: precisa de fundamento antes do espetáculo. Precisa saber defender, atacar e, principalmente, jogar em equipe. Cada ingrediente tem sua função. Quando um quer aparecer mais que o outro, o resultado desanda.

Para representar essa campeã, nada mais justo que um clássico que atravessou décadas e continua no topo.

Margarita

Ingredientes

60 ml de tequila

30 ml de suco de limão-taiti fresco

20 ml de licor de laranja (triple sec)

Sal para a borda

Passe uma fatia de limão na borda da taça e encoste no sal. Em uma coqueteleira com gelo, bata a tequila, o limão e o licor de laranja. Coe para uma taça previamente resfriada.

A Margarita é uma prova de que grandes drinques não precisam de dezenas de ingredientes. Precisam de intenção, equilíbrio e identidade.

No final, talvez a Copa dos drinques tenha uma regra diferente do futebol: o campeão não é quem corre mais.

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É quem consegue contar melhor sua própria história dentro do copo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.