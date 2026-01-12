Ano novo, drinks novos

Túlio D’angelo é advogado e empresário. Já ocupou relevantes cargos na administração pública e privada. Optou pelo ramo da coquetelaria e alimentação e hoje está à frente do Bar Palito e do Chopp Bolacha. Também é o curador da Galeria São Vicente, na Praç

Ano novo, vida nova, e na coquetelaria não poderia ser diferente. O que vínhamos sentindo nas últimas temporadas começa a se consolidar em tendências globais para 2026, não apenas como modinha ou efeito de algoritmo, mas como reflexo de mudanças reais na forma como bebemos, escolhemos bares e consumimos bebidas.



O primeiro grande movimento é o que muitos já vêm praticando: beber menos, mas beber melhor. A coquetelaria está deixando de ser apenas uma sequência de doses alcoólicas para se tornar uma experiência, mais sabor, mais significado e menos exagero. Consumidores querem sabor complexo, técnica aparente e uma sensação de presença que não passe por “beber até esquecer”, mas por saborear até lembrar.



Nesse contexto, as bebidas de baixo teor alcoólico e sem álcool deixam de ser um apêndice tímido do cardápio para se transformarem em protagonistas. O velho “mocktail” virou coisa do passado; o que se busca agora são “zero-proof cocktails” sofisticados, com ingredientes premium, camadas de sabor e elaboração técnica tão dignos de um menu quanto um coquetel tradicional.



Não se trata de usar bebidas zero álcool como segundo plano, mas de colocá-las lado a lado com o restante da carta. Tendências apontam menus espelhados, em que cada coquetel alcoólico tem sua versão não alcoólica à altura, com mesma complexidade e preço compatível.

Esse movimento está intimamente ligado a uma mudança cultural maior: o chamado consumo “mindful”, ou seja, beber com propósito, não por hábito. Entre Millennials e Gen Z, há um crescimento de comportamentos como “zebra striping”: alternar bebidas com e sem álcool ao longo da noite para manter clareza, bem-estar e presença.



Mas não é apenas uma questão de álcool ou não. A coquetelaria está ficando mais gastronômica e sensorial. Ingredientes funcionais, botânicos inovadores, notas umami e perfis aromáticos complexos estão aparecendo com mais frequência em coquetéis assinados por bartenders que respiram gastronomia. O resultado é um drink que conversa com comida, clima e contexto, não apenas com álcool.



Ainda sob o guarda-chuva da experiência, a tendência dos mini coquetéis e “daycaps” continua em alta: drinks menores, menos alcoólicos, perfeitos para encontros no início da noite, como aperitivo junto ao pôr do sol. Não é preguiça, nem modinha barata: é atender um público que socializa mais cedo, mas não quer perder profundidade ou qualidade no copo.



Outro movimento importante é a busca por transparência e origem dos ingredientes. Assim como na gastronomia, clientes querem saber de onde vem, como foi produzido e quem fez. Coquetéis com ingredientes locais, botânicos regionais e narrativa clara no cardápio não são apenas mais interessantes, eles entregam autenticidade e hoje são necessários.



As marcas e bares também estão se adaptando à conveniência sem perder qualidade. O crescimento de RTDs (ready-to-drink) premium, coquetéis engarrafados ou enlatados prontos para beber, com sabor e equilíbrio comparáveis ao feito no balcão, projeta um mercado mais flexível, capaz de alcançar consumidores fora do bar tradicional.



Experimentei recentemente um refrescante fermentado de manga com maracujá que certamente será sucesso nesse carnaval da Lambe Lambe (@bebalambelambe) e uma deliciosa e surpreendente sidra local feita pela Aparesidra (@aparesidra_hard_cider).



Tudo isso faz de 2026 um ano definido por equilíbrio, intenção e experiência. Não se trata de abandonar a tradição, mas de respeitar o clássico enquanto se abraça a evolução. O público quer beber com consciência, sem perder prazer. Quer sabores ricos, opções inclusivas e histórias por trás do copo, como já disse: foto bonita não faz coquetel gostoso.



No fim, a grande tendência é simples: menos aleatoriedade e mais propósito. Os drinks que sobreviverem em 2026 serão aqueles que sabem contar uma história, oferecer qualidade e responder às expectativas de um consumidor mais exigente, mais curioso e mais presente.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.