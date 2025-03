Como não estragar transformação de IA enquanto molda futuro de empresa

Um dos autores do Supersimples e da lei do MEI. São 20 anos construindo estratégias para empreendedores e de paixão pela inovação, transformação digital e novos modelos de negócio.

No SXSW 2025, Ian Beacraft, CEO e futurista-chefe da Signal and Cipher, apresentou uma palestra essencial para empresas que buscam adotar inteligência artificial (IA) de forma eficaz e sustentável.

Intitulada "How Not to Screw up an AI Transformation While Shaping the Future of Your Company" ("Como não estragar uma transformação de IA ao moldar o futuro da sua empresa, em tradução livre"), a sessão abordou os desafios e oportunidades que a IA traz para o mundo dos negócios.

Beacraft destacou que 87% das transformações de IA falham e explicou as principais razões por trás desse número alarmante. Além disso, forneceu estratégias práticas para que empresas e equipes possam implementar a IA de forma bem-sucedida e preparar suas organizações para o futuro do trabalho.

A grande armadilha: por que 87% das transformações de IA falham?

A maioria das iniciativas de IA fracassa porque as empresas tratam a tecnologia como uma simples atualização de software, em vez de uma revolução organizacional.



E os principais motivos para o fracasso da IA nessas empresas seriam:



• Mentalidade ultrapassada: muitas empresas tentam aplicar estratégias tradicionais a uma tecnologia que exige uma nova forma de pensar.

• Falta de preparação da equipe: os funcionários não são treinados adequadamente para trabalhar com IA, o que gera resistência e ineficiência.

• Expectativas irreais: algumas empresas esperam que a IA resolva todos os seus problemas instantaneamente, sem entender suas limitações e desafios.

• Má gestão de dados: a IA depende da qualidade dos dados para funcionar bem. Muitas empresas falham na governança e estruturação de seus dados antes de implementar soluções de IA.

• Falta de alinhamento estratégico: a IA precisa estar integrada à visão de longo prazo da empresa e não apenas ser usada como uma ferramenta isolada.

A IA generativa e a nova era dos negócios

A IA generativa (como ChatGPT, DALL·E e Gemini) é diferente de qualquer outra tecnologia que já vimos antes. E o que a torna única?

Capacidade criativa: pode gerar texto, imagens, música, vídeos e até código.

Autonomia crescente: sistemas de IA agora podem tomar decisões e automatizar tarefas complexas.

Aceleradora de inovação: empresas que adotam IA corretamente conseguem criar novos produtos e serviços rapidamente.

Essa mudança tecnológica significa que as empresas não podem simplesmente “encaixar” a IA em seus processos existentes. Elas precisam se adaptar e reformular suas operações para aproveitar ao máximo essa nova realidade.

Como adotar a IA sem fracassar – as estratégias de sucesso

Para que uma transformação de IA seja bem-sucedida, Beacraft propõe três pilares fundamentais:

1. Preparação da Cultura e da Equipe

• Educação contínua: a IA está evoluindo rapidamente, e as equipes precisam de treinamentos regulares para acompanhar essa mudança.

• Incentivo à experimentação: empresas que incentivam seus funcionários a testar novas ferramentas de IA conseguem inovar mais rapidamente.

• Combinação de talentos humanos e IA: a IA não substitui pessoas, mas amplifica suas capacidades. As empresas precisam definir novos papéis para seus funcionários nesse cenário.

2. Uso Inteligente de Dados

• Organização e governança de dados: a IA depende de dados limpos e bem estruturados para funcionar corretamente.

• Proteção e segurança: as empresas precisam garantir que suas estratégias de IA estejam alinhadas com regulamentações de privacidade e proteção de dados.



3. Alinhamento com a Estratégia de Negócio

• A IA deve ser usada para alcançar objetivos reais, e não apenas por estar “na moda”.

• Adoção gradual e estratégica - as empresas devem começar com projetos menores de IA antes de expandir sua implementação.

O futuro do trabalho com IA

Outro ponto essencial é o impacto da IA no mercado de trabalho. Ao contrário do medo generalizado de que essa tecnologia substitua empregos em massa, o maior impacto será na transformação das funções profissionais.



Como as empresas podem se preparar para essa mudança?

Requalificação e adaptação: profissionais precisarão aprender novas habilidades para trabalhar ao lado da IA.

Novas oportunidades de carreira: A IA criará novas profissões que hoje ainda nem existem.

Maior eficiência e inovação: Empresas que combinarem criatividade humana com inteligência artificial terão uma vantagem competitiva imensa.

Por fim, enfatizou que o futuro não será sobre humanos versus máquinas, mas sim sobre como podemos usar a IA para expandir nossas capacidades.

Mensagem final de Ian Beacraft: "A IA não é um destino, mas sim uma jornada. Aqueles que aprendem a navegar essa jornada de forma inteligente serão os líderes do futuro."

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.