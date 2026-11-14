Colágeno para articulações e tendões funciona mesmo?

Poucos suplementos ficaram tão associados à saúde das articulações quanto o colágeno. Ele aparece em farmácias, academias, redes sociais e consultórios, quase sempre acompanhado de promessas atraentes: melhorar cartilagem, fortalecer tendões, reduzir dores, proteger as articulações e até evitar lesões. O mercado cresceu muito e, como acontece frequentemente com suplementos, a propaganda acabou correndo mais rápido do que a ciência. A pergunta que interessa é mais simples: tomar colágeno realmente faz alguma diferença?

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Durante algum tempo, a resposta mais comum entre médicos era de bastante ceticismo. O raciocínio parecia lógico: o colágeno ingerido seria digerido em aminoácidos e pequenos peptídeos, assim como outras proteínas, e o organismo decide onde utilizar esses componentes. Portanto, não faria sentido imaginar que um pó ingerido pela manhã fosse diretamente para o joelho ou para o tendão de Aquiles. Esse raciocínio continua correto em parte, mas a discussão ficou mais interessante nos últimos anos.

existem estudos mostrando que determinados peptídeos derivados do colágeno podem participar de processos relacionados à síntese e adaptação dos tecidos conjuntivos. Isso não significa reconstruir uma cartilagem desgastada ou regenerar um tendão lesionado simplesmente tomando um suplemento. Significa que, em determinadas situações, a suplementação pode oferecer matéria-prima e estímulo adicional para um tecido que já está sendo adequadamente estimulado, principalmente pelo exercício.

Essa diferença é importante. No caso dos tendões, por exemplo, os trabalhos mais recentes apontam algum benefício quando o colágeno é associado ao treinamento de força. Uma revisão sistemática publicada em 2026 encontrou sinais de melhora em características estruturais do tendão, como área e rigidez, principalmente nos estudos que combinaram doses mais altas de colágeno com exercícios resistidos. Ao mesmo tempo, os próprios autores destacam que os estudos ainda são pequenos, heterogêneos e de curta duração.

Ou seja, o detalhe mais importante talvez não seja o colágeno, mas o exercício. O tendão precisa receber carga para se adaptar. Não existe suplemento capaz de substituir fortalecimento progressivo, controle adequado de carga e reabilitação. Tomar colágeno e continuar sedentário dificilmente produzirá o mesmo efeito que combinar boa alimentação com um programa de fortalecimento. Essa é uma parte da conversa que geralmente aparece menos nas propagandas.

Quando falamos de artrose, a história também merece equilíbrio. Uma meta-análise com ensaios clínicos randomizados encontrou melhora da dor e função em pacientes com artrose do joelho que utilizaram suplementos à base de colágeno. Estudos mais recentes também encontraram melhora sintomática em alguns grupos, embora isso não tenha significado reconstrução da articulação ou aumento demonstrável do espaço articular. A diferença entre aliviar sintomas e regenerar cartilagem precisa ficar muito clara.

Esse talvez seja o maior exagero relacionado ao produto. Colágeno não “refaz” uma articulação com artrose. Uma cartilagem já bastante degenerada não aparece porque o paciente começou a utilizar um suplemento. Da mesma maneira, uma ruptura tendínea não cicatriza apenas porque aumentamos a ingestão de colágeno. O suplemento pode eventualmente ser um coadjuvante, mas não substitui diagnóstico, controle de peso, fortalecimento, fisioterapia ou cirurgia quando ela está realmente indicada.

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Também é importante lembrar que nosso organismo já produz colágeno e obtém os aminoácidos necessários a partir da alimentação. Uma pessoa que consome proteína adequada, tem dieta equilibrada e pratica exercício não necessariamente precisa adicionar colágeno à rotina. Em alguns casos, pode haver benefício; em outros, o suplemento acrescentará pouco. É exatamente aí que a discussão deveria sair do marketing e voltar para a individualização.

Outro problema é a expectativa. O paciente começa a utilizar o suplemento e, duas semanas depois, espera sentir uma diferença clara no joelho ou no tendão. Tecidos conjuntivos têm metabolismo lento. Mesmo nos estudos que encontraram benefícios, as intervenções foram realizadas por semanas ou meses e frequentemente acompanhadas de treinamento. Se houver algum efeito, ele não deve ser interpretado como o de um analgésico de ação rápida.

Na prática, vejo pouco sentido em colocar o colágeno como prioridade antes de questões muito mais importantes. Para alguém com dor articular, eu me preocupo primeiro com o diagnóstico correto, peso corporal, força muscular, nível de atividade física e qualidade da reabilitação. Para um corredor com tendinopatia, controle de carga e fortalecimento são muito mais importantes do que escolher a melhor marca de suplemento. Se esses pilares estão bem cuidados, aí sim faz sentido discutir se existe espaço para algum complemento.

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Talvez a resposta mais correta para a pergunta do título seja, portanto: pode funcionar, mas depende do que esperamos dele. Se a expectativa é reconstruir a cartilagem, curar uma lesão ou substituir exercício, provavelmente haverá decepção. Se for utilizado como parte de uma estratégia mais ampla, em situações selecionadas, pode haver benefício para alguns pacientes.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.