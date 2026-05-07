Todo mundo parou de beber

Como estrategista de comunicação, ensino empreendedores a se posicionar como marca. Entrego estratégia de branding casada com a rotina real, transformando seu dia a dia em autoridade e impacto.

O surto das corridas e da vida saudável não é apenas um hype, é uma mudança de comportamento do SEU CLIENTE. O que antes era extremamente nichado, hoje dita as regras do mercado.



Bem-vindo à era do movimento Wellness. Temos visto uma adaptação de indústrias inteiras para atender a um consumidor que está exausto, ansioso e buscando qualidade de vida em todos os pontos, incluindo o entretenimento.

Pense na indústria cervejeira. Há alguns anos a cerveja sem álcool era motivo de piada. Sentar em uma mesa de bar e ser o “motorista da rodada” significava: você está tomando algum remédio ou você precisa trabalhar cedo no dia seguinte.



Hoje, vemos marcas globais investirem pesado em versões zero álcool, patrocinando desde as Olimpíadas até grandes festivais de música. A marca entendeu que o cliente final preza o drink com os amigos, mas quer acordar no dia seguinte pronto para treinar ou trabalhar, sem ressaca.



Isso é Branding na sua forma mais pura: adaptar-se ao que o cliente valoriza hoje.



A lição aqui não é sobre o que você vende, mas sobre como você cuida do seu cliente enquanto ele consome a sua marca. O movimento wellness nos ensina que o consumidor atual quer marcas que reduzam o atrito e o estresse na vida dele.

Não espere o mercado ditar o ritmo para você tentar correr atrás, observe seu cliente e saia na frente.

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