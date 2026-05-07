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Bruna Valle
Bruna Valle
Como estrategista de comunicação, ensino empreendedores a se posicionar como marca. Entrego estratégia de branding casada com a rotina real, transformando seu dia a dia em autoridade e impacto.
SAIA DA INÉRCIA

Todo mundo parou de beber

O estilo de vida wellness chegou e você pode faturar com isso

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Bruna Valle
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Repórter
Como estrategista de comunicação, ensino empreendedores a se posicionar como marca. Entrego estratégia de branding casada com a rotina real, transformando seu dia a dia em autoridade e impacto.
07/05/2026 02:00

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Corrida e cerveja combinam? O movimento Wellness tá aí pra responder - (crédito: Imagem criada por IA/acervo Estado de Minas)
Corrida e cerveja combinam? O movimento Wellness tá aí pra responder crédito: Imagem criada por IA/acervo Estado de Minas

O surto das corridas e da vida saudável não é apenas um hype, é uma mudança de comportamento do SEU CLIENTE. O que antes era extremamente nichado, hoje dita as regras do mercado.

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Bem-vindo à era do movimento Wellness. Temos visto uma adaptação de indústrias inteiras para atender a um consumidor que está exausto, ansioso e buscando qualidade de vida em todos os pontos, incluindo o entretenimento.

Pense na indústria cervejeira. Há alguns anos a cerveja sem álcool era motivo de piada. Sentar em uma mesa de bar e ser o “motorista da rodada” significava: você está tomando algum remédio ou você precisa trabalhar cedo no dia seguinte.

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Hoje, vemos marcas globais investirem pesado em versões zero álcool, patrocinando desde as Olimpíadas até grandes festivais de música. A marca entendeu que o cliente final preza o drink com os amigos, mas quer acordar no dia seguinte pronto para treinar ou trabalhar, sem ressaca.

Isso é Branding na sua forma mais pura: adaptar-se ao que o cliente valoriza hoje.

A lição aqui não é sobre o que você vende, mas sobre como você cuida do seu cliente enquanto ele consome a sua marca. O movimento wellness nos ensina que o consumidor atual quer marcas que reduzam o atrito e o estresse na vida dele.

Não espere o mercado ditar o ritmo para você tentar correr atrás, observe seu cliente e saia na frente.

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Dúvidas, críticas e sugestões? Fale comigo no bruna@hubsaiadainercia.com

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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