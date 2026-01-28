Wellness tem espaço estratégico na indústria da saúde

O mercado global de bem?estar dobrou de tamanho desde 2013 e atingiu US$ 6,8 trilhões em 2024, segundo o estudo 2025 Global Wellness Economy Monitor. A análise prevê um crescimento anual de 7,6% até 2029, com expectativa de alcançar US$ 9,8 trilhões. No Brasil, o setor movimenta cerca de US$ 100 bilhões, concentrados principalmente em alimentação saudável e cuidados pessoais, conforme noticiado pelo portal Infomoney.

O crescimento do mercado global de bem-estar acompanha a alta na demanda por medicamentos over-the-counter (OTC) — vendidos sem necessidade de prescrição médica —, voltados a cuidados preventivos e autocuidados. De acordo com o relatório da Global Growth Insights, o segmento movimentou US$ 602 bilhões em 2025, representando cerca de 35% da indústria farmacêutica, e deve crescer a uma taxa anual de 5,2% até 2035.

Thais Figueredo, farmacêutica e responsável técnica da Quantum Nutrition, atribui a expansão do mercado de wellness à mudança de comportamento dos consumidores e ao aumento da consciência coletiva sobre saúde, que não é mais entendida como ausência de doença, mas como um estado contínuo de equilíbrio.

“O wellness deixou de ser apenas um segmento de mercado para se tornar uma cultura. As pessoas passaram a se importar mais com bem-estar físico e emocional, qualidade de vida, prática regular de atividade física e hábitos alimentares mais conscientes”, pontua a especialista.

A farmacêutica afirma que existe uma compreensão cada vez maior de que prevenir, cuidar e manter o organismo em equilíbrio pode ser muito mais relevante do que apenas tratar um problema quando ele já está instalado. Para ela, essa evolução no entendimento da saúde é essencial para o crescimento e amadurecimento do conceito wellness.

“Durante muito tempo, a suplementação esteve fortemente associada apenas à performance e ao desempenho físico. Hoje, esse conceito se ampliou significativamente, alcançando também fortalecimento do sistema imunológico, recuperação, energia, foco e, principalmente, qualidade de vida como um todo”, explica Figueredo.

Segundo a especialista, a mudança no comportamento do consumidor é imprescindível para o cenário de expansão do segmento. Ela observa que atualmente as marcas deixam de se inspirar unicamente em outros produtos para se conectarem, de fato, com necessidades reais, estilo de vida e valores do cliente.

“Qualidade de vida e longevidade deixaram de ser apenas temas pontuais e passaram a representar um movimento cultural. Empresas que entendem isso conseguem criar soluções mais relevantes, sustentáveis e alinhadas com o que as pessoas realmente buscam no longo prazo”, comenta a farmacêutica.

Como o mercado global já observa, o wellness se consolidou como um pilar estratégico dentro da indústria global da saúde. “Há um crescimento consistente na busca por produtos, conteúdos e soluções ligadas ao bem-estar, prevenção, longevidade e autocuidado. Termos relacionados como saúde integral, suplementação preventiva e qualidade de vida apresentam aumento contínuo de relevância e procura”, analisa a especialista da Quantum Nutrition.

O Global Wellness Institute define wellness como a busca ativa por atividades, escolhas e estilos de vida que promovam saúde holística de maneira multidimensional. O conceito abrange os aspectos físico, mental, emocional, social, espiritual e ambiental e representa um processo contínuo de conscientização e ação, influenciado tanto por escolhas individuais quanto pelo contexto social e cultural em que a pessoa vive.

Tendências do mercado nos próximos anos

De acordo com a farmacêutica, a tendência é que o wellness seja cada vez mais adotado como um estilo de vida definitivo, e outras vertentes ganhem força, como soluções voltadas para foco e energia mental, produtos direcionados por faixa etária, longevidade, beleza e cuidados pessoais.

“O bem-estar é multifatorial e cada pessoa tem necessidades diferentes ao longo da vida. O mercado tende a acompanhar essa personalização, oferecendo soluções mais específicas, completas e integradas”, declara.

A Quantum Nutrition evoluiu juntamente com essa mudança de demanda e de mentalidade, trazendo uma comunicação de marca e um portfólio que buscam acompanhar a ideia de uma suplementação adequada, consciente e integrada ao dia a dia.

“A visão que orienta a marca e cada lançamento é a de que a suplementação é um suporte diário, um aliado da qualidade de vida. Entendemos que saúde se manifesta de formas diferentes em cada pessoa, em cada fase da vida. Respeitar isso faz parte do nosso propósito, por isso desenvolvemos produtos pensados para públicos diferentes”, conclui.

