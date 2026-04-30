Você está exausto e a culpa é da Economia da Atenção

Como estrategista de comunicação, ensino empreendedores a se posicionar como marca. Entrego estratégia de branding casada com a rotina real, transformando seu dia a dia em autoridade e impacto.

Se você está à frente de um negócio, aposto que você está cansado. Cansado de sentir que precisa produzir sem parar para as redes sociais, cansado de dançar conforme a música de algoritmos que mudam a cada semana e, principalmente, exausto de lutar por três míseros segundos de atenção em um feed que nunca te prioriza.

Vemos a quebra do padrão de carreira, juntamente com a evolução da internet e redes sociais e aquele ditado popular nunca fez tanto sentido: "Quem não é visto não é lembrado". Fomos ensinados que estar sempre "on" era o único caminho para o sucesso, mas até onde isso é sustentável?

No entanto, vemos um movimento reverso nos consumidores, pessoas encontrando a paz no privilégio de sair das telas e ficar “off" para se reconectar. As marcas que entenderam isso estão na frente. Hoje, o ativo mais valioso de uma marca não é quantas pessoas olham para ela por um segundo, mas quantas decidem ficar.

Na maratona da atenção, quem ganha não é quem corre mais ou mais rápido, e sim quem conecta com o cliente. O relacionamento real vem sendo deixado de lado pela busca cega por likes e métricas de vaidade. O verdadeiro Branding não é feito de barulho aleatório e trends, é feito de consistência, repetição e posicionamento.



Quando você formaliza seu negócio ou tenta dar o próximo passo para sair da inércia, a sua autoridade não vem de dar "carteiradas" sobre o seu currículo, mas sim da forma como você resolve o problema de quem já confiou e confia em você.



A solução da sua comunicação não mora na sua tela. Ela aparece quando a mente respira. Se você passa 100% do seu tempo consumindo o que seus concorrentes estão fazendo, você entra em um ciclo de comparação e inércia.



Para comunicar o seu negócio com eficácia, você precisa, ironicamente, se desconectar um pouco dele. É no silêncio de uma atividade física, trabalho manual ou filme que as estratégias mais brilhantes se revelam..



Quer sair da inércia esta semana? Mude a métrica.



Pare de medir seu sucesso pela economia da atenção e comece a focar na economia da confiança. Ligue para seus três melhores clientes. Entenda o que eles amam no seu serviço. Melhore os pontos de contato da jornada deles. A retenção constrói marcas mais sólidas do que a viralização.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dúvidas, críticas e sugestões? Fale comigo no bruna@hubsaiadainercia.com



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.