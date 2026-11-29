O espaço urbano está recuperando importância nas estratégias de comunicação das empresas. A propaganda volta a ocupar avenidas, pontos de ônibus, fachadas e ambientes de shopping centers, ampliando as possibilidades de contato com consumidores que passam boa parte do dia diante das telas de celulares e computadores.

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Os números ajudam a dimensionar esse movimento. Apenas no primeiro semestre deste ano, a mídia exterior movimentou R$ 1,86 bilhão no Brasil, segundo o painel Cenp-Meios, com crescimento de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior e participação próxima de 13,4% nos investimentos publicitários. O resultado mostra que esse meio voltou a ocupar uma posição importante nas decisões de distribuição das verbas de comunicação.

Durante anos, boa parte dos investimentos das empresas migrou para os ambientes digitais. Redes sociais, aplicativos e buscadores passaram a concentrar uma quantidade enorme de mensagens comerciais. O consumidor, entretanto, também desenvolveu mecanismos para ignorar anúncios, pular vídeos e reduzir sua exposição à propaganda. A concorrência pela atenção ficou mais intensa e os custos de determinadas formas de publicidade digital aumentaram. Nesse cenário, a presença nos espaços urbanos recupera valor, especialmente pela possibilidade de alcançar pessoas durante seus deslocamentos e atividades cotidianas.

A Coca-Cola é um exemplo conhecido de utilização da comunicação urbana. Há décadas, seus grandes painéis associam a marca a momentos de consumo, lazer e convivência. A novidade está nas possibilidades oferecidas pela tecnologia. Com telas digitais conectadas e recursos de programação, a mensagem pode mudar conforme o horário, o local e as características da circulação de pessoas.

Painéis de LED, relógios de rua e telas instaladas em shopping centers ampliam as alternativas de exposição das empresas. Os equipamentos permitem substituir mensagens rapidamente, trabalhar diferentes campanhas no mesmo espaço e adaptar a comunicação ao contexto. Em um shopping, por exemplo, uma empresa pode divulgar produtos relacionados ao lazer nos fins de semana e destacar ofertas comerciais em períodos de maior procura por compras.

Belo Horizonte ilustra essa transformação. Levantamento da ABOOH registra 4.408 espaços publicitários na capital mineira, dos quais 64,5% já são digitais. O dado revela o tamanho da infraestrutura disponível e demonstra como a comunicação urbana vem incorporando recursos tecnológicos. Para as empresas que atuam na região, essa rede amplia as possibilidades de presença em diferentes pontos da cidade.

Outra mudança importante está na forma de contratar e planejar esses espaços. A mídia programática permite selecionar locais, horários e períodos de veiculação, com maior flexibilidade na distribuição dos investimentos. Uma campanha pode concentrar sua exposição nos horários de maior circulação de pessoas ou em regiões próximas aos estabelecimentos comerciais. A compra de mídia passa a considerar com mais precisão as condições de cada oportunidade de exposição.

Na prática, um supermercado pode divulgar ofertas nas proximidades de suas lojas, um restaurante pode apresentar opções de almoço no período da manhã e uma rede de farmácias pode destacar determinados produtos em regiões próximas às suas unidades. A mensagem ganha maior relação com o momento e com o ambiente em que o consumidor está.

A inteligência artificial acrescenta novas possibilidades a esse processo. Ao analisar informações sobre circulação, localização, horários e resultados de campanhas, os sistemas conseguem identificar padrões e apoiar decisões sobre onde e quando anunciar. Com isso, o planejamento da comunicação urbana passa a utilizar recursos de análise de dados que ganharam espaço inicialmente nos ambientes digitais.

A tecnologia, entretanto, precisa estar acompanhada de uma boa estratégia de comunicação. Quem circula por uma avenida tem poucos segundos para observar um painel. A mensagem precisa ser clara, visualmente atraente e compreendida rapidamente. Uma tela de alta definição, por si só, não garante a atenção do público. A criatividade, a escolha do local e a pertinência da mensagem continuam sendo determinantes para o resultado.

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A retomada da comunicação urbana mostra que os espaços físicos voltaram a ocupar um lugar marcante nas estratégias de marketing. A cidade oferece oportunidades de contato que podem ser planejadas com o apoio de dados, tecnologia e inteligência artificial. Para as empresas, o desafio está em reconhecer esses momentos de exposição e transformá-los em comunicação capaz de despertar interesse, fortalecer marcas e estimular decisões de consumo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.