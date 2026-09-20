É impressionante como alguns diretores de cinema conseguem representar, de forma criativa, uma realidade atual e até futura do mundo em que vivemos. O filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo nos permite fazer uma interessante associação com a realidade comportamental que já estamos vivenciando nesta segunda Era da IA.

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As pessoas passaram a transitar por múltiplos universos simultaneamente: em casa, no trabalho, no trânsito, imersas nas redes sociais e em diferentes comunidades digitais. Em um intervalo de poucas horas, assumem interesses e identidades de consumo distintos.

No artigo da semana passada, intitulado A IA está mudando o Marketing, ou mudando o consumidor? levantei a questão da rapidez com que ocorrem essas mudanças. Os clientes alteram seus comportamentos em uma velocidade inédita, e o Marketing precisa estar inserido neste cenário, utilizando métodos preditivos para aumentar a capacidade de resposta das empresas.

Durante décadas, o marketing trabalhou com a segmentação tradicional, uma tarefa mais previsível e baseada em grupos demográficos ou psicográficos definidos. Agora, o mercado passa a operar com modelos dinâmicos que acompanham o cliente em movimento, onde comportamento, contexto e momento ajudam a definir a relevância em tempo real.

O consumidor oscila por diferentes estados ao longo do dia: focado em rotinas objetivas pela manhã, buscando informações rápidas no deslocamento, comparando produtos no horário de almoço e dedicando-se a decisões de maior envolvimento à noite.

Para o Marketing, compreender essa dinâmica exige rastrear o movimento contínuo do cliente, e não apenas classificá-lo de forma estática. Embora a segmentação continue existindo, trabalhamos agora com sinais muito mais ricos, intenção, geolocalização e histórico. Atualmente, é perfeitamente possível ver duas pessoas acessando a mesma plataforma e encontrando mensagens, ofertas, preços e caminhos completamente distintos para a decisão de compra.

O Marketing sempre buscou entender necessidades, porém, agora, pode atuar sobre sinais que aparecem antes mesmo da demanda ser explicitada. É o marketing preditivo. A empresa passa a observar padrões e construir experiências capazes de chegar ao cliente no exato instante em que o desejo começa a nascer.

Neste processo de inovação, a IA generativa cria em escala. A analítica interpreta vastos volumes de dados. A preditiva antecipa o movimento. Contudo, o grande diferencial reside na IA agêntica, que executa e coordena essa orquestra, garantindo que a marca seja proativa nessa jornada mutante do consumidor.

Essa transição reflete uma evolução profunda, harmonizando-se aos conceitos discutidos nas transições do Marketing 6.0 para o Marketing 7.0. O desafio estratégico passa a ser o desenvolvimento de uma capacidade adaptativa quase orgânica das organizações.

Em uma dinâmica de mercado onde tudo acontece em todo lugar, ao mesmo tempo, com pessoas diferentes, a interconexão em tempo real deixou de ser um conceito para se tornar a base definitiva do relacionamento comercial.

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A expressão que dá título ao filme deixou de ser apenas uma metáfora para se tornar a diretriz estratégica de sobrevivência das organizações.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.