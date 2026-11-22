O comportamento passado dos consumidores já não tem a mesma força para orientar as estratégias de marketing. Até pouco tempo, as decisões comerciais se apoiavam na experiência dos gestores, em pesquisas de mercado e na leitura dos resultados passados. As empresas olhavam para o que o cliente havia comprado, para o comportamento na hora da compra, para o que pesava na decisão e para o que motivava o retorno, usando entrevistas e séries históricas de vendas para identificar tendências e montar planos. Tudo isso partia de fatos que já tinham acontecido.

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A digitalização das empresas, os bancos de dados e os sistemas de relacionamento ampliaram a precisão da leitura de mercado. Internet, comércio eletrônico, smartphones, redes sociais e inteligências artificiais multiplicaram o registro da relação das pessoas com produtos e serviços, alterando o jogo competitivo e exigindo novas estratégias.

Inovações tecnológicas e análise de dados hoje permitem identificar padrões, estimar comportamentos e antecipar necessidades. Esse movimento é o marketing preditivo, que já orienta boa parte das decisões estratégicas ao estimar movimentos futuros do consumidor e calcular a probabilidade das próximas escolhas. Trata-se da passagem de uma postura reativa para uma atuação proativa, focada em mapear tendências de comportamento e intenção de compra.

O marketing preditivo não adivinha o futuro por intuição. Ele projeta cenários a partir de padrões reais, transforma rastros do passado em previsão de movimento e ajuda a preparar a oferta certa antes mesmo de o cliente perceber que precisa dela.

As aplicações desse modelo já aparecem em situações do dia a dia. A rede varejista americana Target ficou conhecida ao criar um algoritmo que identifica padrões de compra ligados à gravidez, cruzando sinais como compras de loções sem perfume, suplementos de cálcio e magnésio e bolsas maiores. O sistema estimava a probabilidade da gestação e até a data provável do parto, direcionando ofertas de fraldas e berços antes mesmo de os concorrentes perceberem a mudança no perfil daquela cliente.

Além de indicar títulos parecidos com o que o assinante já viu, a Netflix acompanha queda nas horas assistidas, séries abandonadas no meio e navegação no catálogo sem clique, detectando sinais de perda de interesse. A partir disso, envia notificações alinhadas ao histórico do perfil ou muda as capas na tela inicial para recuperar a atenção antes de um cancelamento.

A Amazon patenteou uma logística preditiva que antecipa a movimentação de produtos antes mesmo do clique de compra, permitindo entregas em poucas horas nos Estados Unidos. Essa lógica também já faz parte da rotina de Spotify, bancos e operadoras de cartão de crédito.

Algoritmos hoje mapeiam impulsos com precisão maior do que o próprio consumidor. Para quem compra, a vantagem está em encontrar ofertas, recomendações e informações mais alinhadas ao que busca, o que facilita a escolha, reduz deslocamentos e poupa tempo na pesquisa.

Para as empresas, o ganho aparece na melhoria das campanhas, no planejamento de estoques, na identificação de oportunidades comerciais e na retenção de clientes.

Ainda há forte debate sobre falhas de previsão, distorções nos modelos e o risco de invadir a privacidade do consumidor. A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) ajuda a estabelecer limites e define regras claras sobre como as empresas podem coletar e usar essas informações.

O marketing preditivo troca a leitura restrita do passado pela simulação de cenários futuros, e isto gera ganhos de eficiência e relevância tanto para as organizações quanto para consumidores, sempre respeitando os limites éticos, a precisão dos modelos e regras como a LGPD.

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O professor Philip Kotler em seu livro Marketing 5.0, preconiza que a tecnologia e a inovação ganham um valor real quando servem às pessoas e ampliam a capacidade humana de criar ofertas úteis no momento certo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.