Conhecer para personalizar, personalizar para conquistar

Uma empresa pode conhecer a idade, a renda, a profissão e a localização de seus consumidores e, mesmo assim, desconhecer suas verdadeiras motivações e os fatores que influenciam suas decisões de compra.

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A segmentação de mercado ganhou novas possibilidades com os recursos digitais e a inteligência artificial. As informações demográficas ajudam a identificar quem são os consumidores, considerando características como idade, renda, escolaridade e profissão. As geográficas permitem compreender onde estão esses públicos e reconhecer particularidades das regiões em que vivem ou consomem. As comportamentais revelam como as pessoas se relacionam com produtos e serviços, considerando hábitos, preferências, frequência de consumo e critérios de escolha. Já as psicográficas ajudam a compreender valores, interesses, estilos de vida e motivações. A combinação dessas dimensões oferece uma visão mais ampla dos consumidores e permite identificar diferenças que os dados isolados não revelam.

As pessoas desejam ser reconhecidas em suas preferências, receber ofertas relevantes e vivenciar experiências individualizadas. Ao mesmo tempo, valorizam sua privacidade, autonomia e liberdade de escolha. Essa aparente contradição revela um desafio para o marketing: compreender cada consumidor e utilizar esse conhecimento de maneira responsável, oferecendo interações relevantes sem ultrapassar os limites que preservam sua confiança.

As mudanças nos hábitos de consumo e as inovações tecnológicas, especialmente as proporcionadas pela inteligência artificial, ampliam as possibilidades de análise do comportamento dos consumidores. Os sistemas de inteligência artificial, apoiados em dados disponíveis e legitimamente coletados, permitem identificar padrões, estabelecer relações entre informações e compreender com maior profundidade as preferências e expectativas do público.

Nesse cenário, as empresas passam a contar com recursos de hiperpersonalização, capazes de combinar informações sobre histórico de compras, preferências, interações, hábitos e interesses para adaptar ofertas, comunicações e experiências a diferentes perfis e circunstâncias de consumo.

As pessoas atribuem valor a uma experiência quando percebem que suas necessidades e expectativas foram compreendidas e atendidas. Para entender esse processo, é importante considerar três dimensões fundamentais na avaliação de produtos e serviços: características, vantagens e benefícios. As características correspondem aos atributos e elementos da oferta; as vantagens representam as qualidades e os diferenciais proporcionados por esses atributos; os benefícios estão relacionados aos ganhos que o consumidor percebe ao adquirir ou utilizar determinado produto ou serviço.

Um hotel, por exemplo, pode oferecer apartamentos amplos, localização privilegiada, recepção 24 horas, internet de alta velocidade e café da manhã. Esses atributos podem proporcionar vantagens como conforto, agilidade no atendimento e conveniência. Entretanto, os benefícios percebidos dependerão das necessidades de cada hóspede. Para um executivo, a localização próxima a um centro de negócios pode significar economia de tempo.

Para uma família, o espaço do apartamento pode representar conforto e tranquilidade. Assim, uma mesma oferta pode proporcionar benefícios distintos, conforme as expectativas de cada consumidor.

O conhecimento do público ganha importância estratégica justamente na capacidade de compreender o que cada cliente valoriza. Ao identificar essas preferências, a empresa consegue destacar as vantagens mais relevantes e comunicar benefícios que tenham significado para cada pessoa. A personalização ganha consistência quando a organização reconhece que o valor de sua oferta também depende da percepção individual do consumidor.

Uma clínica, por exemplo, pode desenvolver um atendimento no qual o paciente encontre acolhimento, segurança e atenção individualizada, mesmo diante da apreensão que uma consulta ou um tratamento pode provocar. Essa experiência começa na chegada, com um ambiente agradável e uma recepção atenciosa, e continua durante o atendimento, por meio da cordialidade e da capacidade dos profissionais de compreender suas preocupações.

A atenção aos detalhes e o reconhecimento das preferências individuais contribuem para que o paciente se sinta respeitado e bem cuidado.

O relacionamento se fortalece quando o consumidor percebe coerência entre aquilo que a empresa promete e aquilo que efetivamente oferece. Essa percepção ganha força quando existe proximidade, interesse genuíno e disposição para atender às expectativas. O cliente passa a reconhecer valor também na maneira como é tratado ao longo de sua experiência com a organização.

Os cuidados posteriores à prestação do serviço também fazem parte desse relacionamento. O acompanhamento da satisfação, a disponibilidade para esclarecer dúvidas e a disposição para solucionar eventuais problemas demonstram que a empresa continua valorizando o cliente mesmo depois da conclusão da transação.

O conhecimento sobre o consumidor precisa ser continuamente atualizado. Hábitos, prioridades, necessidades e expectativas se modificam ao longo do tempo, influenciados por novas experiências e circunstâncias de consumo. As empresas precisam acompanhar essas transformações, aprender com as interações e rever suas estratégias sempre que necessário. Conhecer o cliente exige, portanto, observação, aprendizagem e adaptação permanentes.

A personalização do atendimento favorece a aproximação entre empresa e consumidor, criando condições para a repetição de compras e a continuidade do relacionamento. Quando as experiências positivas se acumulam e existe confiança na capacidade da organização de atender às expectativas, aumenta a possibilidade de fidelização. Em situações de maior vínculo, o consumidor passa a recomendar a empresa e a defender espontaneamente sua marca.

A hiperpersonalização tende a ocupar um espaço cada vez mais importante nas estratégias de marketing. Sua adoção exige tecnologia, qualificação das equipes, inteligência de dados e, principalmente, uma cultura organizacional orientada para o conhecimento do consumidor.

Empresas de diferentes portes e segmentos podem avançar nesse processo, respeitando suas possibilidades e identificando as soluções mais adequadas à sua realidade.

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Conhecer cada consumidor permite personalizar ofertas e experiências; personalizar com relevância fortalece a preferência, conquista a confiança e contribui para construir relacionamentos duradouros. Esse é o caminho para conquistar e manter clientes.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.