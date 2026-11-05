O que afasta clientes do McDonald’s nos EUA? Queda no movimento no terceiro trimestre expõe como a pressão sobre o bolso muda o cenário para a rede de fast food

A corrida para reconquistar o consumidor de baixa renda transformou as estratégias das redes de lanchonetes nos Estados Unidos. Diante da perda de poder de compra das famílias e do recuo na circulação de público nas unidades, o McDonald's desenhou iniciativas com pacotes promocionais combinados e preços mais acessíveis para conter a perda de tráfego registrada pelo setor.

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As ofertas de valor entraram no radar da rede com a criação de opções econômicas focadas no tíquete básico, incluindo combinações de sanduíches com acompanhamentos e valores de entrada competitivos. O movimento ocorreu em meio a pressões de franqueados, que operam cerca de 95% dos restaurantes da marca no mercado norte-americano e frequentemente precisaram adotar ações locais para atrair consumidores que cortaram gastos com alimentação fora de casa.

Pressão econômica e retração do público

O sinal de alerta na companhia sediada em Chicago soou após períodos de retração nas vendas no conceito de lojas abertas há pelo menos um ano, marcando uma das primeiras quedas expressivas do indicador desde a crise sanitária de 2020. Dados de consultorias do setor de alimentação rápida, como a Revenue Management Solutions, apontaram sucessivas reduções no tráfego de clientes nas lanchonetes norte-americanas.

O aumento no custo de vida, impulsionado pela inflação persistente e despesas domésticas elevadas, afastou frequentadores habituais do balcão. Redes concorrentes como o Taco Bell intensificaram a pressão competitiva com cardápios específicos dedicados a produtos tabelados em faixas de valor muito reduzidas, exigindo respostas rápidas do McDonald's para proteger sua fatia de mercado.

O presidente-executivo do McDonald's, Chris Kempczinski, destacou publicamente a necessidade de rever a política de precificação da companhia em comunicados ao mercado. De acordo com o executivo, ofertas genéricas não foram suficientes para sustentar a demanda de clientes mais impactados pela escalada de preços.

“É necessário oferecer um bom valor de entrada, especialmente para o consumidor de baixa renda”, afirmou Kempczinski ao defender a ampliação de formatos de cardápio econômicos.

Desafios operacionais e sustentabilidade financeira

A imposição de descontos agressivos costuma gerar atritos com parceiros comerciais, que sofrem com margens pressionadas pela alta dos custos de insumos e mão de obra. As discordâncias sobre rentabilidade e ritmo de adesão às promoções nacionais chegaram a provocar rearranjos na liderança executiva da divisão norte-americana da empresa.

Para tentar atenuar o impacto sobre os operadores, a corporação passou a investir fortemente em cupons promocionais dentro de seu aplicativo digital e a concentrar aportes publicitários na divulgação de menus de valor. A estratégia focou em manter o volume de visitas sem comprometer totalmente a receita operacional.

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Mesmo com a instabilidade no mercado doméstico dos Estados Unidos, os resultados globais demonstraram a resiliência da marca, equilibrando momentos de retração com crescimento em mercados internacionais consolidados e garantindo estabilidade na geração de receitas e lucros da holding.