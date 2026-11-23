O chef Renato Quintino tem formação como filósofo e artista plástico, é professor de gastronomia e vinhos no Espaço Renato Quintino, autor do livro "A Invasão dos Incas Venusianos - Receitas de Todos os Mundos" e guia em viagens internacionais focadas em

O que aconteceu com as cores? Antigamente, os carros eram coloridos, vermelhos, amarelos, azuis, verdes, um estacionamento era um arco-íris. Nesta época, as cozinhas eram igualmente coloridas com azulejos, panos de prato, cores diferentes nos utensílios domésticos.

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De repente, tudo ficou clean, limpo, preto, cinza, branco e bege, dos carros ao “décor” das cozinhas, todas lindas, limpas, assépticas, com armários e gavetas proporcionais, eletrodomésticos embutidos, iluminação indireta. Não se vê nenhuma cesta de frutas ou legumes à vista. A impressão que dá é que ali ninguém cozinha e ninguém come.



Cozinhas assim combinam com os dias de hoje, onde o que importa é a cozinha, e não a comida.



Cozinhas de resorts de luxo vivem um fenômeno semelhante. Como nas viagens de navio, existem dezenas de opções. E os melhores deles têm uma gastronomia de fato esmerada, com pratos deliciosos, bem-apresentados e de ótima qualidade.



Bacalhau Gadus Morhua, filé de namorado, várias opções de camarão, polvo, vieiras, lulas, carnes brancas e vermelhas de cortes diversos, de filé-mignon a ancho ou chorizo angus, saladas de todos os tipos. E tudo isso em receitas equilibradas, servidos com molhos clássicos e guarnecidos de batatas diversas, legumes, aspargos e alcachofras.



Há lasanhas e deliciosas massas também. E sobremesas que não deixam nada a dever a bons restaurantes. E o melhor, tudo está pago, não precisa dividir a conta no final.



O café da manhã é o mesmo: há ovos mexidos, cozidos com gema dura ou mole, estalados, bacon, salsichas, saladas de frutas, granolas, todo tipo de cafés com grão moído na hora, pães, brioches, croissants, presunto cru, presunto cozido, queijos variados, salmão defumado, quiches, crepes feitos na hora e opções à la carte.



É um paraíso para gourmets e gordinhos que gostam do “dolce far niente”, de ler olhando o mar, fazer caminhadas longas, dormir de tarde e passar horas na piscina pedindo drinques, aperitivos e comidinhas diversas.



Mas a turma fitness resiste a toda esta fartura com a rigidez de um guerreiro espartano. O café da manhã vira banana com aveia, granola e mel, antes da corrida na praia e da academia do hotel. Depois um breve lanche e na hora do almoço ou jantar salada com a “proteína” escolhida (acabou-se o glamour de nomear o prato pelo nome), uma carne magra, nada de massas e no máximo fruta na sobremesa.



Pode ser bonito ver os corpos maravilhosos na piscina do hotel, ventando ou fazendo sol, sempre com trajes de banho, mesmo que chova. Afinal, toda nudez aqui não é castigada.



Faço atividade física regular, a alimentação balanceada é importante, cuidar da saúde é fundamental. Mas nos permitir por uma semana que seja curtir sem culpa cafés da manhã e jantares deliciosos é, inclusive, saúde mental. Gastronomia nos conecta com a vida, com a arte de quem criou pratos, com milênios de história da humanidade.



Uma vez, uma amiga me pediu dicas de restaurantes em um país estrangeiro. Indiquei lugares variados, todos com uma bela experiência gastronômica. Na volta, perguntei o que ela tinha achado e ela me fez um relato das saladas de cada um.

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Imaginem a tristeza de um “resort fitness”. Seria o reino do frango e da batata-doce cozida no vapor, dos grãos e das sementes, da creatina e do Whey Protein e de todos os shakes, iogurtes e leites desnatados.

Em época de canetas emagrecedoras, seria bom lembrar que estar magro não é tão bom para a saúde quanto a alegria de um bom jantar (colorido e farto) com boas companhias.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.