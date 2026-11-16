O portal do fim de ano

Arquiteta por 20 anos e padeira há quase 10, Renata Rocha fundou a Albertina Pães Especiais, em Belo Horizonte, onde pesquisa fermentação natural e escreve sobre gastronomia e as delicadas tragédias e prazeres de quem trabalha com comida.

Para quem não sabe, existe um portal de fim de ano que se fecha depois do Natal, causando sintomas de ansiedade generalizada na população.

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Comecei a desenvolver esta teoria ainda na adolescência, quando a sensação de fim do mundo me acometia logo antes das provas finais, como se, caso não conseguisse todos os pontos necessários para passar de ano, um portal se fecharia e nunca mais seria possível recuperar o tempo perdido.



É muito comum ouvir as pessoas dizendo, já em meados de novembro, que não é mais possível concluir um projeto ou mesmo iniciar um plano novo, pois simplesmente “não dá mais tempo”. Começar academia dia 22? Planejar uma mudança de cidade em dezembro? Impossível. Como a música sempre nos lembra: então é Natal, e o que você fez? Fiz o que deu, o resto fica para o ano que vem.



E arrisco dizer que o prazo para execução de tudo que deveria ser feito acaba mesmo no Natal, pois essa prorrogação até o dia 31 de dezembro consiste em um limbo no tempo, onde não conseguimos mais saber em que dia da semana estamos, nem decidir se vamos abrir uma garrafa de vinho às 11 da manhã ou se vamos deitar no sofá e assistir a todos os filmes de Natal do streaming. Só nos resta esperar os fogos de artifício para, então, renovados e esperançosos, refazermos todos os planos e projetos para o ano que se inicia.



Mas enquanto isso, é tempo de correr atrás do prejuízo, pois já estamos no mês 11 e faltam poucas semanas para o fechamento do portal. Cada um enfrenta essa ansiedade de forma diferente: contadores fecham planilhas, vendedoras de shopping tentam bater suas metas, avós se dedicam ao planejamento da ceia de Natal, engenheiros tentam entregar suas obras de reforma, costureiras se ocupam de finalizar os pedidos do mês...



Já para nós, padeiros, essa ansiedade tem um nome: panetone. Pelo menos dois meses antes do Natal, uma corrida se inicia para equilibrar a pasta madre, planejar os sabores, agendar as compras de todos os insumos importados que precisam chegar a tempo, definir o novo design das embalagens... Além de todos os desafios físicos, químicos e sociais que a lenda natalina nos impõe, ainda precisamos lidar com a maior concorrência de todas: nós mesmos do ano passado.



Não basta repetir o panetone que deu certo. Precisamos criar outros sabores, melhorar os processos, refinar delicadas camadas de acidez e textura e superar aquele produto que parecia quase perfeito no último ano. A criatividade tem o péssimo hábito de aparecer com uma ideia genial quando a agenda já está lotada. E lá vamos nós, convencidos de que cabe mais um teste.



Imagino que cada um tenha seu próprio panetone para resolver até o Natal. Pode ser uma obra inacabada, um assunto difícil adiado ou a lista de coisas que prometemos a nós mesmos em janeiro. O que em setembro era razoável se transforma, em novembro, numa prova final da nossa competência.



Mas talvez minha teoria esteja errada. E se o portal não existir? O calendário muda, lojas fecham e pessoas viajam, mas nada do que importa termina por decreto no Natal. A pasta madre, por exemplo, ignora que dezembro está acabando. Se continuo alimentando, ela segue fermentando, indiferente às minhas metas.

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Então, se ainda der tempo, faça. Se não der, continue depois. Vale insistir no que importa, mas sem transformar o dia 25 numa linha de chegada para a vida inteira. Não estamos diante da última oportunidade do ano. E, para alívio geral, tudo aquilo que precisa de mais tempo pode continuar crescendo do outro lado do Natal.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.