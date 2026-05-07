Está chegando a hora da verdade para os pré-candidatos

Está chegando a hora da verdade para aqueles que vão deixar o campo das intenções para assumir a futura candidatura a governador. Oficialmente, o registro só irá acontecer após as convenções partidárias, mas não há mais tempo para ficar em cima do muro. O tempo virtual já foi antecipado pelas redes sociais.

O pré-candidato e senador Rodrigo Pacheco (PSB) divulgou que poderá dar sua decisão no final deste mês. Demorou tanto que deve ter perdido o apoio do presidente Lula (PT).



Outro pré-candidato e senador do Republicanos, Cleitinho Azevedo, que lidera pesquisas, nada disse, mas está organizando equipe. Quer apoio de partidos que tenham o que o seu partido não possui: tempo de TV e fundo partidário.

O pré-candidato do PDT, Alexandre Kalil, prepara viagens ao interior para a semana que vem. Gabriel Azevedo, pré-candidato do MDB, estava em Brasília nessa quarta (6), costurando meios políticos e financeiros para dar sustentabilidade à sua futura candidatura.

O governador e pré-candidato Mateus Simões (PSD) ligou e colocou a máquina pública na estrada.

Junto dessas definições que parecem ser pessoais, “vou ou não, quero ou não”, os pré-candidatos devem ficar atentos a uma questão maior. Donos de partidos não rasgam dinheiro, ainda que público. Quem estaria disposto a torrar R$ 20 milhões na disputa para governador? Por isso, é preciso colocar as barbas de molho, porque, até julho, quem não alcançar os dois dígitos na pesquisa (10% ou mais) corre o risco de ficar fora da festa.

TCE: acordo amplia valor da Copasa

Deve ser concluída, nesta quinta (7), no Tribunal de Contas de Minas Gerais, a Mesa de Conciliação que reúne, de um lado, a Copasa e, de outro, a Associação Mineira de Municípios. O presidente da AMM, Lucas Vieira, representará 273 municípios que já possuem contratos com a companhia para o abastecimento de água, mas sem a prestação dos serviços de esgotamento sanitário. A estatal será representada por sua presidente Marília Carvalho de Melo.

Com base no novo marco legal do saneamento, há respaldo jurídico para que esses contratos possam ser ampliados, permitindo que a companhia passe a atuar também na coleta e no tratamento de esgoto desses municípios, sem a necessidade de novos processos licitatórios.

A maioria dessas cidades é de pequeno porte e, com a formalização desse novo compromisso, poderão avançar no cumprimento das metas estabelecidas pela legislação federal. A norma prevê, até 2033, a universalização dos serviços de saneamento básico.

Segundo interlocutores que acompanham as negociações, o acordo também poderá gerar impactos positivos para a Copasa no contexto de seu processo de desestatização, com potencial de elevar o valuation da empresa, uma vez que a ampliação da base de atendimento tende a aumentar a percepção de valor da companhia no mercado.

Honorários cidadãos

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O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior, será homenageado, nesta quinta (7), na Câmara de BH. Por iniciativa do vereador e diretor do Sindicato de Servidores da Justiça de 2ª Instância (Sinjus/MG), Wagner Ferreira (Rede), o desembargador irá receber o título de cidadão honorário da capital mineira. Corrêa Junior é carioca de 60 anos, dos quais 38 vividos em Minas, onde foi promotor por quatro anos e magistrado há 34, chegando ao comando do TJMG em 2024, com mandato até o próximo 1º de julho. Dois dias antes, foi a vez do juiz-forano e presidente do PCdoB mineiro, Wadson Ribeiro, ser agraciado com o mesmo título. A homenagem foi proposta pelo vereador Edmar Branco, do mesmo partido, que ressaltou o histórico de compromisso do homenageado com as causas populares e com o desenvolvimento da capital.

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