Quem abre uma empresa no Brasil costuma descobrir rápido que o CNPJ traz mais do que impostos, como endereço fiscal, certificado digital, folha de pagamento, plano de saúde, conta bancária. Foi olhando para essa jornada que a Contajá, startup mineira criada em Viçosa, decidiu transformar a contabilidade na porta de entrada de uma plataforma de soluções para pequenas e médias empresas.

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O momento ajuda. O Brasil registrou 3,93 milhões de aberturas de pequenos negócios entre janeiro e agosto de 2026, alta de 14,3% sobre o mesmo período do ano anterior, segundo o Sebrae. Ao mesmo tempo, pesquisa da Nu Empresas com a Bridge Research mostra que o pequeno empresário gasta em média nove horas por semana com burocracias financeiras.

A Contajá foi fundada em 2016 por João Henrique Costa e Alan Basso, colegas de Ciências Contábeis na UFV, com R$ 7 mil de cada sócio. Em 2021, captou R$ 1,2 milhão por equity crowdfunding em 43 horas e, em 2026, recebeu aporte da RBS Ventures. Hoje, são mais de 20 mil empresas atendidas e cerca de 200 colaboradores.

Para João, CEO e cofundador, a contabilidade tem uma vantagem estratégica que muitos negócios digitais não têm. “É o serviço com o qual o empreendedor mais conversa. Sabemos o faturamento, as despesas, o momento da empresa. Isso nos coloca na melhor posição para oferecer o que ele precisa”, afirma.

Essa lógica já aparece nos números. Mais de 5 mil empresas usam os endereços fiscais da Contajá em todo o país, e mais de 2 mil aderiram ao Contajá Vida +, programa de bem-estar. Planos de saúde e soluções financeiras estão em desenvolvimento.

Por trás do modelo está uma equipe de dezenas de engenheiros que orquestram agentes de inteligência artificial sobre dados da própria operação. A plataforma processa mais de R$ 3 bilhões por ano em notas, guias de impostos e folhas, e o Contagênio, assistente no WhatsApp, faz mais de 30 mil atendimentos mensais.

Segundo João, a contabilidade tem um desafio particular já que o Brasil tem mais de 5 mil municípios, cada um com suas regras, o que cria uma cauda longa de exceções difícil de automatizar com métodos tradicionais. “A IA lida bem com esse tipo de problema, e isso transforma contabilidade, que era serviço, em algo escalável”, diz.

O CEO ressalta que o contador não sai de cena. “Ele deixa de ser digitador e passa a ser conselheiro. A tecnologia aproxima o profissional do cliente.”

A empresa tem nota 9,4 no Reclame Aqui, selo RA1000 e 4,8 no Google, com mais de 3 mil avaliações. O próximo teste é a reforma tributária: a NFS-e nacional passou a ser obrigatória para optantes do Simples a partir de 1º de novembro de 2026, e a cobrança da CBS, que substitui PIS e Cofins, começa em 1º de janeiro de 2027. O IBS entra de forma gradual a partir de 2029.

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A meta de João é clara: “Queremos ser a plataforma que concentra os serviços essenciais de quem empreende no Brasil, com eficiência para crescer de forma sustentável.”

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.